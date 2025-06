Λευκορωσία: Ελεύθερος ο Σεργκέι Τιχανόφσκι, ο πολιτικός - σύμβολο της αντιπολίτευσης

Ο Σεργκέι Τιχανόφσκι, ηγέτης της αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία, σύζυγος της Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια, η οποία πήρε την θέση του όταν εκείνος συνελήφθη, απελευθερώθηκε σήμερα μαζί με 13 ακόμη πολιτικούς κρατούμενους, ανακοίνωσε η μη κυβερνητική οργάνωση Viasna.

«Χάρη χορηγήθηκε στον Σεργκέι Τιχανόφσκι. 13 ακόμη άτομα αποφυλακίσθηκαν», ανακοίνωσε η Viasna στο Telegram.

Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού της Λιθουανίας ανακοίνωσε ότι ο Σεργκέι Τιχανόφκσι και οι 13 άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στην Λιθουανία, είναι ασφαλείς και δέχονται την αναγκαία φροντίδα.

Η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια ανήρτησε βίντεο που την δείχνει να σφίγγει στην αγκαλιά της έναν άνδρα με ξυρισμένο κεφάλι που την φιλά.

Στην συνέχεια με μήνυμά της στο Χ ευχαρίστησε τον Ντόναλντ Τραμπ «και τους ευρωπαίους συμμάχους μας για όλες τους τις προσπάθειες».

«Ο σύζυγός μου Σεργκέι είναι ελεύθερος! Δύσκολο να περιγράψω την χαρά της καρδιάς μου», έγραψε. «Δεν έχουμε τελειώσει! 1.150 πολιτικοί κρατούμενοι παραμένουν πίσω από τα κάγκελα. Πρέπει όλοι να απελευθερωθούν».

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.



Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.



We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3