Le Soir: Ανακρίνεται η Καϊλή για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο- Έρευνα στο σπίτι της

Η Εύα Καϊλή και ο σύντροφός της φέρονται να είναι μεταξύ των εμπλεκομένων στην έρευνα των αρχών για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το πρωί της Παρασκευής και στη συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από δεκαπέντε έρευνες από πράκτορες του Κεντρικού Γραφείου Καταστολής της Διαφθοράς στις Βρυξέλλες και τέσσερα άτομα συνελήφθησαν, θεωρούμενα ως ύποπτα, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir.

Μεταξύ των ατόμων που συνελήφθησαν φέρεται να είναι και ο σύντροφος της Ελληνίδας Ευρωβουλευτή Εύα Καΐλή.

Οι υπόλοιποι που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για διαφθορά και δωροδοκία με κράτος του Κόλπου, είναι σύμφωνα με τη Le Soir, ο Luca Visentini, νεοεκλεγείς Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, ο πρώην ευρωβουλευτής του S&D Pier-Antonio Panzeri καθώς και ο πρώην κοινοβουλευτικός βοηθός του κ. Panzeri, νυν συνεργάτης της ομάδας S&D και σύντροφος της Εύας Καϊλή.

Η Le Soir συνεχίζει αναφέροντας ότι η 44χρονη Ευρωβουλευτής από το 2014, βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο των ερευνητών.

Το σπίτι της ερευνήθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής και οδηγήθηκε από τις αρχές για ανάκριση. Πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από την ομοσπονδιακή εισαγγελία. Η Εύα Καϊλή είναι μία από τους 14 αντιπροέδρους του ευρωπαϊκού θεσμού.

Ο μόνος τρόπος να συλληφθεί ένας βουλευτής που προστατεύεται από την ασυλία του είναι να τον πιάσουν στα πράσα, διευκρινίζει η Le Soir.

Την 1η Νοεμβρίου, αναφέρθηκε στο Twitter ότι η Καϊλή συναντήθηκε με τον κ. Al Marri, Υπουργό Εργασίας του Κατάρ.

«Η αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαιρετίζει τη δέσμευση του Κατάρ να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις του σε θέματα εργασίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 και εύχομαι καλό τουρνουά». ανέφερε η ανάρτηση.

Συντάκτης της Le Soir, αναφέρει ωστόσο ότι η Εύα Καϊλή έχει συλληφθεί.

