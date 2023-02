La Republicca: Οι καταθέσεις του Τζόρτζι οδήγησαν στις συλλήψεις Ταραμπέλα- Κοτσολίνο για το Qatargate

Στις συλλήψεις των ευρωβουλευτών Μαρκ Ταραμπέλα και Αντρέα Κοτσολίνο, σε σχέση με το σκάνδαλο Qatargate, επικεντρώνονται δημοσιεύματα του ιταλικού Τύπου, τα οποία αναφέρουν πως πρόκειται για αποτέλεσμα των όσων έχει καταθέσει ο Φραντσέσκο Τζόρτζι.

Η ιταλική La Republicca γράφει, ειδικότερα, πως ο σύντροφος της Εύας Καϊλή είπε στις βελγικές Αρχές περί επαφών του Κοτσολίνο με τον πρέσβη του Μαρόκου στην Πολωνία, μετά από μεσολάβηση του Πιέρ Αντόνιο Παντσέρι.

Επικαλούμενη την εισαγγελία του Βελγίου, η εφημερίδα ανέφερε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως από τις υποκλοπές συνομιλιών προκύπτει συμφωνία μεταξύ Παντσέρι και Τζόρτζι για να τοποθετήσουν «Κοτσολίνο και Καϊλή στην ειδική επιτροπή Pegasus». Σκοπός τους, κατά την ίδια πηγή, ήταν η υπεράσπιση των μαροκινών συμφερόντων.

Ο Μαροκινός πρέσβης φέρεται να δωροδόκησε απευθείας τους Παντσέρι, Τζόρτζι και Κοτσολίνο. Λίγο αργότερα, ο ευρωβουλευτής «συζήτησε τη γραμμή που θα ακολουθηθεί στη μικτή επιτροπή ΕΕ-Μαρόκου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», ενώ ο Τζόρτζι ζήτησε από τον Παντσέρι «μια δήλωση για το Μαρόκο» που θα έκανε ο ευρωβουλευτής.

Πρώτος συνελήφθη ο Μαρκ Ταραμπέλα, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο Αντρέα Κοτσολίνο σε κλινική στη Νάπολη, όπου βρισκόταν για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Έγιναν έφοδοι στα σπίτια τους, ενώ οι Αρχές προχώρησαν και στη σφράγιση των γραφείων τους στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, όπως φαίνεται και από σχετική εικόνα που δημοσιεύεται στα social media.

NEW: Belgian police today sealed off the Parliament offices of two MEPs amid the Qatargate corruption investigation, Andrea Cozzolino and Marc Tarabella, pending searches. They arrested Tarabella this morning. pic.twitter.com/yCfQn2t0mN