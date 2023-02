Ραγδαίες εξελίξεις στο Qatargate: Συνελήφθησαν Ταραμπέλα και Κοτσολίνο, σφραγίστηκαν τα γραφεία τους

Ραγδαίες ήταν οι εξελίξεις τις προηγούμενες ώρες στο πλαίσιο των ερευνών για το Qatargate, καθώς συνελήφθησαν οι ευρωβουλευτές Μαρκ Ταραμπέλα και Αντρέα Κοτσολίνο.

Οι αρχές έκαναν εφόδους στα σπίτια τους, ενώ σφραγίστηκαν τα γραφεία των δύο συλληφθέντων στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες για το σκάνδαλο Qatargate.

Ο Μαρκ Ταραμπέλα συνελήφθη από τις βελγικές αρχές χθες, Παρασκευή. Οι ιταλικές αρχές, έπειτα από αίτημα των Βέλγων εισαγγελέων, συνέλαβαν τον Αντρέα Κοτσολίνο σε κλινική στη Νάπολη, όπου βρισκόταν για να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Από το πρωί της Παρασκευής έγιναν έρευνες σε τραπεζική θυρίδα του Ταραμπέλα στη Λιέγη, στο σπίτι του και στο δημαρχείο Ανθινσών- κοινότητα κοντά στη Λιέγη της οποίας ήταν δήμαρχος ο ευρωβουλευτής.

Επίσης, η βελγική αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του Αντρέα Κοτσολίνο στο Ισέλ, ενώ σφραγίστηκε το γραφείο τόσο του ίδιου όσο και του Μαρκ Ταραμπέλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

NEW: Belgian police today sealed off the Parliament offices of two MEPs amid the Qatargate corruption investigation, Andrea Cozzolino and Marc Tarabella, pending searches. They arrested Tarabella this morning. pic.twitter.com/yCfQn2t0mN