Φόβοι για πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Κρίσιμη συνάντηση Μπλίνκεν-Λαβρόφ

Κρίσιμη προβλέπεται η συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ και Ρωσίας σήμερα στη Γενεύη, εν μέσω διογκούμενων φόβων για ενδεχόμενη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Χθες, Πέμπτη, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Άντονι Μπλίνκεν προεδοποίησε τη Μόσχα για «σοβαρές συνέπειες» στην περίπτωση που τα στρατεύμάτα της περάσουν τα σύνορα.

Η Ρωσία έχει ήδη αναπτύξει στρατεύματα 100.000 ατόμων στα σύνορά της, ωστόσο αρνείται τα περί εισβολής.

Russian troops have officially arrived in the Belarusian town of Yelsk, 18km from Ukraine. A local news outlet made a short story about it. pic.twitter.com/ZdprX1a8Th