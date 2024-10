Κούβα: 7 νεκροί από τον κυκλώνα Όσκαρ - Το 70% του πληθυσμού έχει ξανά ρεύμα

Εκτεταμένες καταστροφές κι επτά νεκρούς, κατά νεότερο επίσημο απολογισμό, άφησε στην Κούβα ο κυκλώνας Όσκαρ, την ώρα που η ηλεκτροδότηση συνέχιζε να αποκαθίσταται και πλέον, πάνω από το 70% του πληθυσμού έχει ξανά ρεύμα, τέσσερις ημέρες μετά την τεχνική βλάβη που προκάλεσε κρίση.

Ο απολογισμός των θυμάτων εξαιτίας του πλήγματος του κυκλώνα, ανήλθε σε επτά νεκρούς στην επαρχία Γουαντάναμο, όπως ενημέρωσε ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ, μέσω του. Πέρα από τους έξι ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην κοινότητα Σαν Αντόνιο ντελ Σουρ, «ενημερωθήκαμε πως έχασε τη ζωή του άλλος ένας άνθρωπος στην Ιμίας», γειτονική κοινότητα, διευκρίνισε ο αρχηγός του κράτους.

Το νησί των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων αντιμετώπισε κρίση από την Παρασκευή, εξαιτίας της γενικής διακοπής της ηλεκτροδότησης και του περάσματος του Όσκαρ, κυκλώνα κατηγορίας 1, που έπληξε το ανατολικό τμήμα του την Κυριακή και προχθές Δευτέρα. Στις δυο πόλεις καταγράφηκαν πλημμύρες «επιπέδου χωρίς ιστορικό προηγούμενο» καθώς έπεσαν 366 χιλιοστά βροχής σε 24 ώρες, κατά τις αρχές. Οροφές κτιρίων διαλύθηκαν εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, σπίτια καταστράφηκαν, στύλοι του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού και δέντρα ξεριζώθηκαν.

Ο κυκλώνας Όσκαρ, που έφθασε το βράδυ της Κυριακής πάνω από το έδαφος της Κούβας, με ριπαίους ανέμους που έφθαναν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα, υποβαθμίστηκε κατόπιν σε τροπική καταιγίδα και τελικά απομακρύνθηκε από την κουβανική επικράτεια προχθές Δευτέρα το βράδυ. Οι αρχές ήραν τον συναγερμό χθες. Παράλληλα, οι εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης συνεχίζονται στη νήσο. Χθες το πρωί «το 70,89% των πελατών» είχε ρεύμα, ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας της Κούβας μέσω X.

Cuba fights to come back from a nationwide blackout, Hurricane Oscarhttps://t.co/x8VoJ78IeT pic.twitter.com/08ldwfybo0