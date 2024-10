«Μπλακ άουτ» στην Κούβα: Έκλεισε ο κύριος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής

Η ολοένα και αυξανόμενη ενεργειακή κρίση στην Κούβα έφτασε σε κρεσέντο την Παρασκευή, καθώς ο κύριος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της χώρας έκλεισε ξαφνικά, διακόπτοντας την ηλεκτρική ενέργεια σε εκατομμύρια Κουβανούς.

Το ηλεκτρικό σύστημα της Κούβας κατέρρευσε την Παρασκευή, καθώς τα αυξανόμενα προβλήματα με την έλλειψη πετρελαίου και τις ερειπωμένες υποδομές έφτασαν σε σημείο «μηδέν», παραλύοντας την οικονομία του κομμουνιστικού έθνους.

Το υπουργείο Ενέργειας και Ορυχείων ανακοίνωσε την «ολική αποσύνδεση» του εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στις 11:07 π.μ., μετά την ξαφνική διακοπή λειτουργίας του θερμοηλεκτρικού σταθμού Antonio Guiteras στην πόλη Matanzas. Οι αρχές είπαν ότι προσπαθούν να επαναφέρουν την εγκατάσταση σε λειτουργία, αλλά δεν ήταν σαφές πότε μπορεί να συμβεί αυτό.

Cuba restored a trickle of power to its grid by mid-evening on Friday, hours after the island plunged into a countrywide electricity outage https://t.co/80KiLiCb0o pic.twitter.com/zh6NC0aQY3