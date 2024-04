Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις για τη Γάζα στις ΗΠΑ - Απειλεί τους φοιτητές το Κολούμπια

Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις για τον πόλεμο της Γάζας στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, καθώς το Κολούμπια απειλεί με οριστική διαγραφή τους φοιτητές που έχουν καταλάβει ένα από τα κτήριά του στη Νέα Υόρκη.

Το Πανεπιστήμιο Κολούμπια απειλεί να διώξει φοιτητές που κατέλαβαν ένα από τα ακαδημαϊκά κτίρια, ενώ μάλιστα βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις, προκειμένου να τερματιστούν οι διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης στην πανεπιστημιούπολη της Νέας Υόρκης. «Κάναμε πολύ σαφές χθες ότι το έργο του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να διακόπτεται ατελείωτα από διαδηλωτές που παραβιάζουν τους κανόνες», δήλωσε ο Μπεν Τσανγκ, εκπρόσωπος του Κολούμπια. «Αυτό είναι η απάντησή μας στις ενέργειες των διαδηλωτών και όχι στην αιτία τους», συμπλήρωσε.

Taking over Hamilton Hall as done in 1968, Columbia students unfurl a banner that reads "Hind's Hall," in reference to Hind Rajab, a six-year-old girl killed by Israeli forces.

Hundreds of students cheer as the banner is revealed, erupting into chants to "Free Palestine." pic.twitter.com/Oi8WgdZmqf — Prem Thakker (@prem_thakker) April 30, 2024

«Κολούμπια θα δεις, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί»

Το Κολούμπια είπε σήμερα Τρίτη ότι οι φοιτητικές ιδιότητες εκείνων που δεν υπάκουσαν στο αίτημα του σχολείου να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό που έχει στηθεί στο campus εν είδη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, τίθενται σε αναστολή και θα έχουν πρόσβαση μόνο στην κατοικία τους. Οι μεγαλύτεροι από αυτούς δεν θα μπορούν να αποφοιτήσουν.

Βίντεο που τραβήχτηκαν από φοιτητές στον καταυλισμό έδειξαν μια ομάδα φοιτητών να κουβαλάει αντικείμενα νωρίς τα ξημερώματα της Τρίτης, μεταξύ των οποίων και μεταλλικά τραπέζια, με τα οποία έφραξαν την πόρτα του κτηρίου Hamilton Hall, όπου έχει το γραφείο του ο κοσμήτορας του Κολούμπια. «Μια αυτόνομη ομάδα φοιτητών έχει πάρει την κατάσταση στα χέρια της. Θα παραμείνουν στο Hamilton [Hall] έως ότου το Πανεπιστήμιο αποποιηθεί τον θάνατο», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Instagram μια φοιτητική ομάδα που ονομάζεται Columbia University Apartheid Divest.

Σε μια δήλωση που εστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ομάδα αυτή προειδοποίησε τις πανεπιστημιακές αρχές να μην καλέσουν την Αστυνομία της Νέας Υόρκης. «Μην φέρετε στρατιώτες και αστυνομικούς με όπλα στην πανεπιστημιούπολή μας», «Το αίμα των φοιτητών θα είναι στα χέρια σας», ανέφεραν μεταξύ άλλων.

Το Hamilton Hall έχει ιστορικό κατοχής από φοιτητές διαδηλωτές, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που σχετίζονται με τον πόλεμο του Βιετνάμ το 1968 και το νοτιοαφρικανικό απαρτχάιντ το 1985. «Κολούμπια θα δεις, η Παλαιστίνη θα ελευθερωθεί», ήταν το σύνθημα που φώναζαν.

Σε μια ανάρτηση αργά το βράδυ της Δευτέρας στο X, ο Αναπληρωτής Επίτροπος Επιχειρήσεων του NYPD Kaz Daughtry είπε ότι η αστυνομία δεν μπορεί να επέμβει στους χώρους της Κολούμπια χωρίς την άδεια του πανεπιστημίου. «Εάν μας ζητήσουν να πάμε στην πανεπιστημιούπολη για να αντιμετωπίσουμε την παράνομη συμπεριφορά ή εάν υπάρχει άμεσος κίνδυνος σωματικού τραυματισμού, θα το κάνουμε», γράφει ο ίδιος.

As @NYCMayor stated in this interview with @wolfblitzer, we will continue to respect @Columbia’s ability to determine how they want to resolve these issues. We can not go on those grounds without the permission of the university. If they request us to go on campus to address… pic.twitter.com/AT6BvT0Ul4 — NYPD Deputy Commissioner, Operations Kaz Daughtry (@NYPDDaughtry) April 30, 2024

Οι διαδηλωτές ανέφεραν ότι εάν το Κολούμπια δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά τους, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που απαιτεί το πανεπιστήμιο να αποδεσμευτεί από επενδύσεις σε εταιρείες που συναλλάσσονται με το Ισραήλ, δεν έχουν καμία πρόθεση να διαλυθούν.

Κλιμακώνονται εν μέσω συλλήψεων οι κινητοποιήσεις

Η καθιστική διαμαρτυρία με τη μορφή κατασκήνωσης στο πανεπιστήμιο που ανήκει στη λεγόμενη «Ivy League», δηλαδή στα κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ, διανύει τώρα την τρίτη εβδομάδα και έχει πυροδοτήσει παρόμοιες διαμαρτυρίες για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς σε πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα και στην Ευρώπη και ειδικά στη Γαλλία. Πολλοί Εβραίοι φοιτητές δηλώνουν ότι αισθάνονται ανασφαλείς εν μέσω αυξανόμενου αντισημιτισμού, ενώ οι διαδηλωτές επισημαίνουν πως οι διαμαρτυρίες τους είναι ειρηνικές.

Protesters occupied a Columbia University building after a deadline passed for them to leave their camp or face suspension.



The students stormed Hamilton Hall, which was taken over in a 1968 Vietnam war protest, and renamed it after 6-year-old Hind Rajab who was killed in Gaza. pic.twitter.com/Z9W9NxorBT — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 30, 2024

Οι κινητοποιήσεις κλιμακώθηκαν την τελευταία εβδομάδα, καθώς διαδηλωτές συνελήφθησαν στο Πανεπιστήμιο του Κονέκτικατ, το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια και το Πανεπιστήμιο της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια. Το Πανεπιστήμιο Case Western Reserve στο Κλίβελαντ είπε ότι 20 διαδηλωτές συνελήφθησαν και κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι. Διαδηλωτές στο Πρίνστον στο Νιου Τζέρσεϊ κατέλαβαν για λίγο ένα κτίριο το βράδυ της Δευτέρας και 13 άτομα συνελήφθησαν, όπως ανέφερε το πανεπιστήμιο. Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Πόρτλαντ στο Όρεγκον δήλωσε ότι η πανεπιστημιούπολή του έκλεισε την Τρίτη ως απάντηση στις διαμαρτυρίες.

Ωστόσο, σε ορισμένα πανεπιστήμια, οι διαδηλώσεις έχουν αποκλιμακωθεί. Το Γέιλ ανακοίνωσε ότι όλοι οι διαδηλωτές εγκατέλειψαν τον καταυλισμό την Τρίτη το πρωί, αφού το σχολείο απείλησε να τους συλλάβει. Το Πανεπιστήμιο Northwestern στο Ιλινόις είπε ότι ήρθε σε συμφωνία με φοιτητές να διαλύσουν τον καταυλισμό αλλά να αφήσουν μια σκηνή μέχρι την 1η Ιουνίου. Το σχολείο δεσμεύτηκε να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους καθηγητές και φοιτητές και να αναβιώσει τη συμβουλευτική επιτροπή του για την επενδυτική ευθύνη.

Οι διαδηλωτές όμως δεν υποχωρούν στο Κολούμπια. Η CUAD, η φοιτητική ομάδα που κατέλαβε το κτήριο, είπε ότι το μετονόμασε σε Hind's Hall, από τον Hind Rajab, έναν 6χρονο από τη Γάζα που σκοτώθηκε τον Ιανουάριο. Οι διαδηλωτές άνοιξαν ένα πανό που έγραφε «ιντιφάντα», μια αραβική λέξη που σημαίνει «εξέγερση» που οι Εβραίοι ηγέτες λένε ότι αποτελεί υποκίνηση για βία εναντίον Ισραηλινών και Εβραίων.

Καταδίκασε την κατάληψη ο Μπάιντεν

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άντριου Μπέιτς, είπε ότι ο πρόεδρος Μπάιντεν καταδίκασε τη χρήση του όρου «ιντιφάντα» και τις αντισημιτικές εκφράσεις. «Ο Πρόεδρος Μπάιντεν σέβεται το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση, αλλά οι διαμαρτυρίες πρέπει να είναι ειρηνικές και νόμιμες», είπε ο Μπέιτς. «Η βίαιη κατάληψη κτιρίων δεν είναι ειρηνική — είναι λάθος. Και η ρητορική μίσους και τα σύμβολα μίσους δεν έχουν θέση στην Αμερική».

Η κλιμάκωση ήρθε αρκετές ώρες αφότου το Πανεπιστήμιο Κολούμπια άρχισε να αναστέλλει τις ιδιότητες όσων από τους φοιτητές έμειναν στον καταυλισμό μετά τις 2 το απόγευμα της Δευτέρας, την προθεσμία που είχαν ορίσει οι υπεύθυνοι του σχολείου για να αποχωρήσουν οικειοθελώς.

Η πρόεδρος του Κολούμπια Minouche Shafik δήλωσε τη Δευτέρα ότι το σχολείο δεν θα αποποιηθεί τις επενδύσεις του στο Ισραήλ και επανέλαβε ότι οι διαδηλωτές έπρεπε να φύγουν ή να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες. Η ίδια έχει δεχτεί σφοδρή κριτική και από τις δύο πλευρές για τον χειρισμό της στις διαδηλώσεις. Ορισμένες ομάδες καθηγητών και φοιτητών της έχουν ζητήσει να παραιτηθεί για τον περιορισμό των δικαιωμάτων φοιτητών και καθηγητών στην ελευθερία του λόγου, ενώ Εβραίοι φοιτητές την κατηγόρησαν ότι δεν έκανε αρκετά για να τερματίσει τις διαδηλώσεις.

Οι αντιπαραθέσεις μεταξύ των υποστηρικτών του Ισραήλ και εκείνων των Παλαιστινίων ήταν δύσκολα διαχειρίσιμες στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι πρόεδροι του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ και του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια παραιτήθηκαν και οι δύο υπό πίεση για τον χειρισμό του αντισημιτισμού, ενώ τα πανεπιστήμια αντιμετώπισαν αντιδράσεις από αποφοίτους και δωρητές σχετικά με το πώς χειρίστηκαν τις συνέπειες από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

