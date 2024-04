Η διοίκηση του Columbia αναβάλλει τη διάλυση του φιλοπαλαιστινιακού καταυλισμού διαμαρτυρίας

Το πανεπιστήμιο Columbia υπαναχώρησε αργά την Πέμπτη, από την ολονύκτια προθεσμία που είχε δώσει στους φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές για να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό διαμαρτυρίας για τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς όλο και περισσότερα πανεπιστήμια στις ΗΠΑ προσπαθούν να αποτρέψουν την πραγματοποίηση καταλήψεων.

Το γραφείο της προέδρου του νεοϋορκέζικου πανεπιστημίου, απ' όπου ξεκίνησε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα ένα κίνημα υποστήριξης προς τη Γάζα, αναθεώρησε τη λήξη τα μεσάνυχτα (07:00 σήμερα ώρα Ελλάδας) της προθεσμίας που είχε ορίσει για να διαλυθεί ο καταυλισμός με σκηνές στον οποίο έχουν συγκεντρωθεί περίπου 200 φιλοπαλαιστίνιοι φοιτητές.

«Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν και συνεχίζονται όπως προβλέπεται», ανακοινώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ στις 23:07 (τοπική ώρα, 06:07 ώρα Ελλάδας) από το γραφείο της προέδρου του νεοϋορκέζικου πανεπιστημίου Μινούς Σαφίκ. «Εμείς έχουμε τα αιτήματά μας, εκείνοι έχουν τα δικά τους», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διαψεύδεται ότι ζητήθηκε επέμβαση της αστυνομίας.

«Μας λένε τρομοκράτες, μας λένε βίαιους. Όμως το μοναδικό εργαλείο που διαθέτουμε είναι οι φωνές μας», δήλωσε μία φοιτήτρια που ήταν παρούσα σε φιλοπαλαιστινιακή συγκέντρωση και είπε πως ονομάζεται Μιμί. Το κίνημα των φιλοπαλαιστίνιων αμερικανών φοιτητών, το οποίο έχει γενικευθεί στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις, άρχισε από το πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα Υόρκη.

The massive faculty walkout at Columbia right now in solidarity with the student protesters is incredible. Faculty everywhere should follow suit. pic.twitter.com/pWSQKzBJ7f