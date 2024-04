Γαλλία: Διαδηλωτές για τη Γάζα και σκηνές από φοιτητές και στη Σορβόννη

Στην Ευρώπη εξαπλώνεται το κύμα διαδηλώσεων για τον πόλεμο στη Γάζα, καθώς διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Διαδηλωτές, οργισμένοι με τον πόλεμο στη Γάζα, συγκεντρώθηκαν στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης στο Παρίσι σήμερα, φωνάζοντας το σύνθημα «Ελευθερία στην Παλαιστίνη» μπροστά από τις πύλες του ιδρύματος, την ώρα που ορισμένοι σπουδαστές εγκατέστησαν σκηνές στον προαύλιο χώρο. Καθώς παρόμοιες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από ημέρες στο ινστιτούτο Πολιτικών Σπουδών του Παρισιού (Sciences Po), η συγκέντρωση στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης αποτελεί την τελευταία ένδειξη ότι οι διαδηλώσεις στα αμερικανικά πανεπιστήμια εξαπλώνονται στην Ευρώπη, την ώρα που ο καταστροφικός πόλεμος διανύει τον έβδομο μήνα του.

Video shows the French police forcefully dragging pro-Palestine students who set up the Gaza solidarity encampment at Sorbonne University. pic.twitter.com/gdtcMDArrz