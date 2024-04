«Λανθασμένη προσέγγιση» χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την κατάληψη πανεπιστημιακών κτιρίων

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν «πιστεύει ότι η δια της βίας κατάληψη ενός πανεπιστημιακού κτιρίου είναι λανθασμένη προσέγγιση» και δεν αποτελεί «παράδειγμα ειρηνικής διαδήλωσης», ανέφερε σήμερα ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου.

Ο Τζον Κίρμπι ρωτήθηκε από δημοσιογράφους για την κατάληψη ενός κτιρίου του Πανεπιστημίου Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη, από φιλοπαλαιστίνιους φοιτητές.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα στη διαδήλωση» αλλά «δεν είναι αποδεκτό να διαταράσσεται η πανεπιστημιακή πορεία των άλλων φοιτητών», πρόσθεσε.

Το κύμα διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας έχει επεκταθεί στα αμερικανικά πανεπιστήμια εδώ και μερικές εβδομάδες. Το κίνημα ξεκίνησε από το Κολούμπια, όπου εκατό άνθρωποι συνελήφθησαν στις 18 Απριλίου.

Το πανεπιστήμιο άρχισε να τιμωρεί φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές που αρνήθηκαν να διαλύσουν έναν καταυλισμό διαμαρτυρίας στην πανεπιστημιούπολη της Πόλης της Νέας Υόρκης αφού το πανεπιστήμιο της Ivy League κήρυξε αδιέξοδο στις συνομιλίες που σκοπό είχαν να τεθεί τέλος στη διαμαρτυρία. Η πρόεδρος του πανεπιστημίου Νεμάτ Μινούς Σαφίκ ανέφερε σε μια δήλωση πως οι πολυήμερες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους οργανωτές των φοιτητικών κινητοποιήσεων και τους ακαδημαϊκούς δεν κατάφεραν να πείσουν τους διαδηλωτές να απομακρύνουν τα δεκάδες αντίσκηνα που είχαν στήσει προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η καταστολή στο Κολούμπια, που βρίσκεται στο επίκεντρο των διαδηλώσεων για τη Γάζα που πραγματοποιούνται σε πανεπιστημιουπόλεις σε όλες τις ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες, σημειώθηκε καθώς η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν συνέλαβε δεκάδες φοιτητές τους οποίους περιέλουσε με σπρέι πιπεριού σε μια διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων.

