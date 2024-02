Κλειστός σήμερα ο πύργος του Άιφελ

Κλειστός ήταν σήμερα για το κοινό του ο πύργος του Άιφελ λόγω νέας απεργίας του προσωπικού του.

Μάλιστα όπως μετέφεραν τα συνδικάτα στο AFP, η απεργία που ξεκίνησε ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική διαχείριση του πύργου του Άιφελ, μπορεί και να παραταθεί. Η SETE, διαχειρίστρια εταιρεία του πύργου, ανέφερε στην ιστοσελίδα της πως «σήμερα θα επηρεαστούν οι επισκέψεις στο μνημείο».

Παράλληλα συμβούλευσε όσους επισκέπτες είχαν εισιτήρια, να ελέγχουν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της προτού μεταβούν εκεί ή να αναβάλουν την επίσκεψή τους. Οι κάτοχοι ηλεκτρονικών εισιτηρίων μάλιστα κλήθηκαν να ελέγξουν την ηλεκτρονική τους αλληλογραφία για περισσότερες πληροφορίες. Υπενθυμίζεται πως αυτή είναι η δεύτερη απεργία που πραγματοποιείται μέσα σε δύο μήνες για τον ίδιο λόγο.

Τα συνδικάτα έχουν επικρίνει την SETE για το επιχειρηματικό της μοντέλο, το οποίο υποστηρίζουν πως βασίζεται σε υπερβολική εκτίμηση του αριθμού μελλοντικών επισκεπτών, ενώ υποτιμά τα λειτουργικά κόστη. Ο Πύργος του Άιφελ προσελκύει σχεδόν επτά εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, περίπου τα τρία τέταρτα των οποίων είναι ξένοι τουρίστες.

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε εξαιτίας του κλεισίματος χώρων και των ταξιδιωτικών περιορισμών, αλλά ανέκαμψε και απέφερε έσοδα 5,9 εκατομμυρίων το 2022. Το καλοκαίρι ωστόσο εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων ο αριθμός τους αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα. Σε κοινή τους ανακοίνωση τα συνδικάτα CGT και FO έκαναν έκκληση στην πόλη του Παρισιού «να είναι λογική με τις οικονομικές της απαιτήσεις για να εξασφαλίσει την επιβίωση του μνημείου και της εταιρείας που το διαχειρίζεται».

Welcome to the Eiffel Tower, closed today because of a strike. How French 🇫🇷 pic.twitter.com/9XZnBoymX4