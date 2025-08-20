ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Ξυλοδαρμός στα Φάρσαλα: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες - Αναμένεται να χειρουργηθεί ο 21χρονος

Πώς σημειώθηκε το σοβαρό περιστατικό

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ξυλοδαρμός στα Φάρσαλα: Ελεύθεροι οι συλληφθέντες - Αναμένεται να χειρουργηθεί ο 21χρονος Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
0

Σε χειρουργική επέμβαση αναμένεται να υποβληθεί ο 21χρονος, που ξυλοκοπήθηκε άγρια στα Φάρσαλα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής , κοντά στην πιάτσα των ταξί στην πλατεία Δημαρχείου στα Φάρσαλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, νωρίτερα το ίδιο βράδυ δύο παρέες είχαν λογομαχήσει έντονα έξω από μπαρ της περιοχής. Τότε ο 21χρονος, δέχθηκε σφοδρή επίθεση από δύο άτομα, ηλικίας 19 και 17 ετών.

Μετά τον ξυλοδαρμό του διακομίστηκε στο κέντρο υγείας Φαρσάλων, όμως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, καθώς έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική με κατάγματα στην κάτω γνάθο και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη των δύο εμπλεκομένων, εκ των οποίων ο ένας φέρεται να ομολόγησε την πράξη του. Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος τους από το ΑΤ της περιοχής.

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Ελλάδα / Ελευθερία του Τύπου: Έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την κατάσταση στην Ελλάδα

Το Στέιτ Ντιπάρτμπεντ συντάσσει ξεχωριστή σχετική έκθεση «για όλα τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών και για όλες τις χώρες που λαμβάνουν βοήθεια, σύμφωνα με τον Νόμο περί Εξωτερικής Βοήθειας του 1961 και τον Νόμο περί Εμπορίου του 1974»
LIFO NEWSROOM
Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

Ελλάδα / Φωτιές στη Χίο: Το 22% του νησιού έχει καεί από το 2016 – Ρεκόρ καταστροφών το 2025

H Ελλάδα καταγράφει ήδη πάνω από 454.000 στρέμματα καμένα έως τις 19 Αυγούστου, γεγονός που κατατάσσει το 2025 ως την πέμπτη χειρότερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών, επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος
LIFO NEWSROOM
 
 