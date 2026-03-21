«Κήπος της ηδονής» στο Τσέλσι: Η πρόταση της Βασιλικής Κηπουρικής Εταιρείας που αιφνιδίασε

Μία από τις πιο γνωστές εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Οι επιφανείς προσκεκλημένοι του φετινού Chelsea Flower Show -μίας από τις πιο δημοφιλείς και ιστορικές εκθέσεις λουλουδιών και κηπουρικής στον κόσμο «ενδέχεται να υποστούν ένα σοκ φέτος» -γράφει ο Guardian- αφού η Βασιλική Κηπουρική Εταιρεία (RHS) παρουσιάζει έναν κήπο με θέμα το σεξ.

Τη χρηματοδότηση του «κήπου της ηδονής» με θέμα την Αφροδίτη, έχει αναλάβει εταιρεία ερωτικών παιχνιδιών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, η RHS αναγκάστηκε να αναζητήσει νέους χορηγούς για τους κήπους της, μετά την ανακοίνωση της φιλανθρωπικής οργάνωσης Project Giving Back ότι το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά που θα παρέχει χρηματοδότηση. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται ήδη νέες πηγές στήριξης για το 2027.

«Ο απόλυτος κήπος της απόλαυσης»

Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η RHS, γράφει: «Σχεδιασμένο ως "ο απόλυτος κήπος της απόλαυσης", αυτό το πρωτοποριακό θερμοκήπιο είναι καταπράσινο, αρωματικό και ελαφρώς προκλητικό. Οι επισκέπτες καλούνται να εισέλθουν και να περιπλανηθούν μέσα από μια "Σήραγγα της Αγάπης" με αισθησιακές ορχιδέες, λαμπερά άνθη, κρεμαστά νενηπενθή και αναρριχώμενα φυτά που τυλίγονται και πλέκονται μεταξύ τους με σκόπιμη προσοχή».

Τον σχεδιασμό του κήπου, με την ονομασία Aphrodite’s Hothouse, επιμελήθηκε ο βραβευμένος designer James Whiting, ιδρυτής της Plants By There.

Ο Whiting δήλωσε ότι στόχος του είναι να «σπάσει τα ταμπού», δημιουργώντας έναν χώρο όπου κυριαρχεί ένα γιγαντιαίο θερμοκήπιο με μια εντυπωσιακή διακοσμητική καρδιά στο κέντρο, καθώς και σκηνικά εμπνευσμένα από την Αφροδίτη, όπως ένα όστρακο με μαργαριτάρι.

«Η Έκθεση Λουλουδιών του Τσέλσι είναι η ιδανική σκηνή για να διηγηθείς ιστορίες μέσω των φυτών, και ποτέ δεν ήμουν τύπος που "παίζει" με ασφάλεια. Η δημιουργία του απόλυτου κήπου απόλαυσης σε συνεργασία με την Lovehoney ήταν κάτι που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Οι κήποι πρέπει να ξυπνούν την περιέργεια, να σπάνε μερικά ταμπού. Τα φυτά εσωτερικού χώρου, όπως και η απόλαυση, είναι κάτι που πρέπει να γιορτάζουμε ανοιχτά», δήλωσε, μεταξύ άλλων.

Τα φυτά που επιλέγονται έχουν φύλλα, λουλούδια ή βράκτια σε σχήμα καρδιάς, σε αποχρώσεις του κόκκινου και του ροζ.

Στον «κήπο της ηδονής» ο Whiting θα χρησιμοποιήσει επίσης φυτά που παραπέμπουν στη θάλασσα, από τον αφρό της οποίας, σύμφωνα με τη μυθολογία, γεννήθηκε η θεά του έρωτα, Αφροδίτη.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα εντάξει και «παιχνιδιάρικα» φυτά, όπως το φιλόδενδρο με καρδιές και το spiderwort, καθώς και είδη με άνθη και φύλλωμα σε ροζ αποχρώσεις «για να συμβολίσει την πρώιμη άνθηση του έρωτα», όπως η ορχιδέα φαλαίνοψις και το καλάντιο.

Φυτά «που προκαλούν πόθο», με βαθύ βελούδινο φύλλωμα, πλούσιες υφές και έντονα κόκκινα ή μπορντό άνθη, θα συνδυάζονται σε ένα σύνολο «που υποδηλώνει επιθυμία», όπως σχολιάζει ο Guardian.

Η Jo Connarty, εκπρόσωπος της Lovehoney, δήλωσε: «Δεν περιμένετε να δείτε ένα brand σεξουαλικής ευεξίας στην έκθεση λουλουδιών του Τσέλσι και αυτό είναι ακριβώς το θέμα. Αναζητούμε πάντα πολιτιστικούς χώρους για να εμφανιστούμε και νέους τρόπους για να αφηγηθούμε ιστορίες σχετικά με τη σεξουαλική ευεξία, ειδικά εκεί όπου απουσιάζει. Ένας καθηλωτικός, απροσδόκητος κήπος ηδονής, σχεδιασμένος για να προκαλέσει την περιέργεια και να αμφισβητήσει τις προσδοκίες, γιατί αν θέλουμε να αλλάξουμε τη συζήτηση γύρω από το σεξ, δεν μπορούμε να παραμείνουμε στα συνηθισμένα μας μονοπάτια».

Με πληροφορίες από The Guardian