Κίνα: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων - Τουλάχιστον 26 νεκροί

Μια έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Χουνάν της Κίνας προκάλεσε το θάνατο 26 ατόμων και τον τραυματισμό 61.

Για το μοιραίο συμβάν ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ζήτησε τη διεξαγωγή διεξοδικής έρευνας, σύμφωνα με αναφορά των κρατικών μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Η έκρηξη στην Κίνα που στέρησε τη ζωή σε 26 ανθρώπους

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, Xinhua, ανέφερε ότι η έκρηξη συνέβη στην πόλη Τσανγκσά το απόγευμα της Δευτέρας.

Σχεδόν 500 διασώστες κινητοποιήθηκαν και οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις επικίνδυνες ζώνες από τις αρχές, οι οποίες επικαλέστηκαν τον κίνδυνο από δύο αποθήκες μαύρης πυρίτιδας, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι αρχές διερεύνησαν την αιτία και έλαβαν «μέτρα ελέγχου» κατά των υπευθύνων της εταιρείας, ανέφερε το δημοσίευμα, χωρίς να προσδιορίσει τα μέτρα.

The fireworks plant explosion on Monday in central China's Hunan Province has left 21 people dead and 61 others injured, authorities said Tuesday.

More than 480 rescuers in five teams have been mobilized for the rescue, with three rescue robots deployed. pic.twitter.com/C5RaUB67MR — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026

Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης χρησιμοποίησαν τρία ρομπότ για να βοηθήσουν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Ο Σι διέταξε τις αρχές να ενισχύσουν τον έλεγχο κινδύνων και την αντιμετώπιση κινδύνων σε βασικούς κλάδους, σύμφωνα με το Xinhua.

21 people were killed and 61 others injured in an explosion at a fireworks plant in central China. The explosion occurred at around 4:40 p.m. Monday at the plant in Liuyang, a county-level city under Changsha, capital city of Hunan Province. pic.twitter.com/jkzLnezSQ2 — China Xinhua News (@XHNews) May 5, 2026

Τον Φεβρουάριο, η Κίνα ανέφερε δύο θανατηφόρες εκρήξεις σε καταστήματα πυροτεχνημάτων κατά την περίοδο του σεληνιακού νέου έτους.

Με πληροφορίες από Guardian, Associated Press και Reuters

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γερμανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε υπόγεια διάβαση

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό