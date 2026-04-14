Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του κρατιδίου Τσατίσγκαρ στην κεντρική Ινδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν.

Σοβαρή η κατάσταση αρκετών τραυματιών στην Ινδία

Διευκρίνισε πως η κατάσταση 24 τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Βίσνου Ντέο Σάι ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» για να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

The mishap at a power plant in Sakti district, Chhattisgarh, is tragic. I extend my condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. The local administration is assisting those affected.



An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be… — PMO India (@PMOIndia) April 14, 2026

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

