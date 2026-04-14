Ινδία: Τουλάχιστον 10 νεκροί από έκρηξη σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό

Περίπου 40 άτομα έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων τα 24 σοβαρά

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό του κρατιδίου Τσατίσγκαρ στην κεντρική Ινδία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 10 άνθρωποι και να τραυματιστούν περίπου 40, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε λέβητα εργοστασίου της Vedanta Limited, θυγατρικής της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Λονδίνου Vedanta Resources, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Βιομηχανίας της κρατιδιακής κυβέρνησης Λακάν Λαλ Ντεγουανγκάν.

Σοβαρή η κατάσταση αρκετών τραυματιών στην Ινδία

Διευκρίνισε πως η κατάσταση 24 τραυματιών χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Βίσνου Ντέο Σάι ανακοίνωσε πως θα διεξαχθεί «αμερόληπτη έρευνα» για να καταλογιστούν ευθύνες και να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι.

Τη θλίψη του για την τραγωδία εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. «Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όσους έχασαν αγαπημένα τους πρόσωπα», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

