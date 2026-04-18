ΔΙΕΘΝΗ
Γερμανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε υπόγεια διάβαση

Δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας

The LiFO team
ΓΕΡΝΑΝΙΑ ΕΚΡΗΞΗ ΝΕΚΡΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν της νοτιοδυτικής Γερμανίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος.

Παράλληλα, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Τραγωδία στην Γερμανία

Η έκρηξη σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα) και επί τόπου έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την περιοχή.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ η αστυνομία δεν αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.

Το Φέλκλινγκεν είναι μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, κοντά στα γαλλικά σύνορα.

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

