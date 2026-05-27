Πίρλο και Ματεράτσι στη Μόσχα - Σφοδρές αντιδράσεις μετά τους βομβαρδισμούς στο Κίεβο

Οι παρουσίες των Αντρέα Πίρλο και Μάρκο Ματεράτσι στη Μόσχα για ποδοσφαιρική εκδήλωση προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, καθώς συνέπεσαν με μία από τις πιο σφοδρές ρωσικές επιθέσεις κατά του Κιέβου από την αρχή του πολέμου.

Οι δύο πρώην παγκόσμιοι πρωταθλητές με την Ιταλία φωτογραφήθηκαν με φιλάθλους και υπέγραψαν αυτόγραφα στο στάδιο Λουζνίκι της Μόσχας, στο πλαίσιο του «Football Day», εκδήλωσης που διοργανώθηκε από τη στοιχηματική εταιρεία Fonbet.

Στην ίδια εκδήλωση συμμετείχαν φιλοκυβερνητικοί καλλιτέχνες και προσωπικότητες που στηρίζουν ανοιχτά το Κρεμλίνο, ενώ ο Πίρλο φωτογραφήθηκε και με τον Ρώσο επιθετικό Αρτιόμ Ντζιούμπα, ο οποίος έχει εκφράσει δημόσια τη στήριξή του προς τη Ρωσία μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Οργή από Ουκρανούς αθλητές και πολιτικούς

Η παρουσία των δύο Ιταλών στη Ρωσία προκάλεσε κύμα αντιδράσεων στην Ουκρανία και στην Ιταλία.

Ο Ουκρανός αθλητής του skeleton Vladyslav Heraskevych κατηγόρησε τον Πίρλο ότι έγινε «ηθικά χρεοκοπημένος για ρωσικά ρούβλια», υπενθυμίζοντας ότι την ίδια ημέρα η Ρωσία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με εκατοντάδες drones και πυραύλους κατά του Κιέβου.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από Ιταλούς πολιτικούς, με την αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Pina Picierno να δηλώνει ότι «τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν αξιοπρέπεια και αξιοπιστία».

«Πήγαμε μόνο για το ποδόσφαιρο»

Ο Πίρλο υπερασπίστηκε την παρουσία του στη Μόσχα, λέγοντας ότι το ταξίδι είχε αποκλειστικά αθλητικό χαρακτήρα.

«Το ποδόσφαιρο έχει τη δύναμη να ενώνει ανθρώπους και να προσφέρει χαρά στα παιδιά», ανέφερε.

Παρόμοια θέση πήρε και ο Ματεράτσι, ο οποίος υποστήριξε ότι «η μπάλα μιλά μια παγκόσμια γλώσσα» και ότι οι ίδιοι δεν βρίσκονταν στη Ρωσία για πολιτικούς λόγους.

Η υπόθεση θυμίζει τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει και η επίσκεψη του Φραντσέσκο Τότι στη Μόσχα το 2025 για αθλητική εκδήλωση που συνδεόταν με τη ρωσική αγορά στοιχημάτων.

Με πληροφορίες από Guardian