Το βουβάλι στο Μπανγκλαντές με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» γλίτωσε τη σφαγή

Με κυβερνητική παρέμβαση

Ο «Ντόναλντ Τραμπ», το βουβάλι στο Μπανγκλαντές που έκανε θραύση στα social media / Φωτ.: EPA
Γλίτωσε τη θυσία ο σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, ο οποίος έγινε διάσημος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» λόγω της ξανθιάς χαρακτηριστικής του τούφας στο κεφάλι.

Το βουβάλι, που «μοιράζεται» το ίδιο όνομα με τον Αμερικανό πρόεδρο, γλίτωσε τη θυσία που θα γινόταν πλαίσιο της μουσουλμανικής γιορτής Εΐντ αλ-Αντχά χάρη σε κυβερνητική παρέμβαση της τελευταίας στιγμής.

Το βουβάλι «Ντόναλντ Τραμπ» των 700 κιλών είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή μαζί με άλλα ζώα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη «Γιορτή της Θυσίας». Γλίτωσε όμως χάρη σε παρέμβαση των αρχών, λόγω της δημοσιότητας που εξασφάλισε μέσω βίντεο σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο διάσημος βούβαλος με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ», να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια, καθώς και του ασυνήθιστα υψηλού ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου για το Εΐντ αλ-Αντχά εξελίχθηκε απρόσμενα, αφότου τα βίντεο με τον βούβαλο «Ντόναλντ Τραμπ» έγιναν viral και το ζώο δεχόταν πλήθος επισκεπτών που ήθελαν να το θαυμάσουν από κοντά και να διαπιστώσουν εάν πράγματι υπάρχει ομοιότητα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας Ζιαουντίν Μρίντα είπε ότι ο νεότερος αδερφός του είχε την έμπνευση να δώσει στο ζώο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ», κάτι που όπως αποδείχθηκε έσωσε τη ζωή του βούβαλου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

