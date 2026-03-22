Ιταλία: Δύο ηλικιωμένοι σοβαρά τραυματίες και 70 εκκενώσεις μετά από έκρηξη σε πολυκατοικίες

Η διαρροή αερίου θεωρείται ως η πιθανότερη αιτία για την έκρηξη, η οποία ισοπέδωσε σχεδόν ολοσχερώς ένα κτίριο

Το σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη / Φωτ: Χ
Σοβαρές ζημιές προκάλεσε έκρηξη, που αποδίδεται πιθανότατα σε διαρροή από φιάλη φυσικού αερίου, σε τρεις πολυκατοικίες κοντά στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει τη Ρώμη με το αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο.

Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι, 84 και 86 ετών, το οποίο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα. Παράλληλα, περίπου 70 κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μία από τις πολυκατοικίες υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική κατάρρευση. Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, που βρέθηκε στο σημείο, έκανε λόγο για εικόνες που «προκαλούν τεράστια εντύπωση», υπογραμμίζοντας ότι ο δήμος θα στηρίξει τους πληγέντες.

Οι έρευνες της πυροσβεστικής συνεχίζονται, με τα συνεργεία να επιχειρούν κάτω από τα ερείπια προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι. Στις επιχειρήσεις συνδράμουν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

