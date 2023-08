The Killers: Αποδοκιμασίες και αποχωρήσεις σε συναυλία τους στη Γεωργία

Το δημοφιλές συγκρότημα «The Killers» πραγματοποίησε συναυλία στη Γεωργία αλλά μια κίνηση προκάλεσε αποδοκιμασίες και έκανε κάποιους να αποχωρήσουν οργισμένοι.

Λόγος της αναστάτωσης στη συναυλία των The Killers ήταν η κίνηση του frontman της μπάντας Brandon Flowers να ανεβάσει στη σκηνή ένα Ρώσο θαυμαστή, ενώ προέτρεψε τους Γεωργιανούς να θεωρούν τους Ρώσους ως αδέλφια τους.

Συγκεκριμένα, ενώ η συναυλία -που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στο Μπατούμι της Γεωργίας-πλησίαζε στο τέλος της, το συγκρότημα προσκάλεσε έναν άνδρα να παίξει ντραμς μαζί τους κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «For Reasons Unknown».

«Δεν ξέρουμε την εθιμοτυπία σε αυτή τη χώρα, αλλά αυτός ο τύπος είναι Ρώσος», ακούγεται να λέει ο Flowers τότε στο πλήθος, το οποίο απάντησε με ένα μείγμα επευφημιών και αποδοκιμασιών. «Είστε εντάξει με έναν Ρώσο να ανεβαίνει εδώ;».

Το περιστατικό όμως δεν έληξε εκεί καθώς, όταν τελείωσε το κομμάτι, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και πάλι στην κόντρα των Γεωργιάνων με τους Ρώσους. «Δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε αν κάποιος είναι αδελφός σας; Δεν είναι αδελφός σας;» ρώτησε, απευθυνόμενος στο κοινό. «Μας χωρίζουν τα σύνορα των χωρών μας; Δεν είμαι και εγώ αδελφός σας, που είμαι από την Αμερική;».

Αν και το κοινό άρχισε να τον αποδοκιμάζει έντονα ο Brandon Flowers συνέχισε, προτρέποντας το κοινό να γιορτάσει «που είμαστε όλοι εδώ μαζί». «Δεν θέλω να το κάνουμε άσχημο», ανέφερε. «Σας βλέπω όλους σαν αδέλφια και αδελφές μου».

Πολλοί άνθρωποι φέρεται να εγκατέλειψαν το στάδιο σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αν και σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν παρόντες, οι «The Killers» έπαιξαν κανονικά μέχρι το τέλος της συναυλίας τους.

