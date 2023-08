Λάιονελ Ρίτσι: Ακύρωσε συναυλία μία ώρα αφότου ξεκινούσε - Οργισμένοι οι φαν του

Την οργή των φαν του έχει προκαλέσει ο Λάιονελ Ρίτσι, μετά την ακύρωση συναυλίας στο Madison Square Garden, που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο, μία ώρα μετά την έναρξή της.

Η συναυλία του Λάιονελ Ρίτσι και των Earth Wind & Fire ήταν sold out, αλλά ακυρώθηκε καθώς ο τραγουδιστικής δεν μπόρεσε να πετάξει στη Νέα Υόρκη, λόγω των καιρικών συνθηκών.

Οι 20.000 θεατές, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν ταξιδέψει στην πόλη ειδικά για τη συναυλία, εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

«Λόγω της έντονης κακοκαιρίας και διότι δεν μπόρεσα να προσγειωθώ σε περιοχές πλησίον της Νέας Υόρκης, δεν μπορώ να εμφανιστώ σήμερα» ενημέρωσε ο ίδιος, με tweet του στις 20:31, ενώ η εμφάνιση ήταν προγραμματισμένη για τις 19:30.

«Είμαι τόσο λυπημένος. Το show αναβάλλεται για τη Δευτέρα 14 Αυγούστου. Ανυπομονώ να ερμηνεύσω για όλους σας. Τα σημερινά εισιτήρια είναι έγκυρα και για τη Δευτέρα» συμπλήρωσε.

Due to severe weather and being unable to land in the NY and surrounding areas, I’m unable to make it to the show tonight. I’m so bummed. We are rescheduling the show to Monday Aug 14. Can’t wait to perform for you all. Tickets for tonight’s show are valid for the show on Monday.