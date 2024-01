Κέιτ Μίντλετον: Το παράξενο δημοσίευμα μεγάλου περιοδικού για τη μετακόμιση του ζεύγους μακριά από το Παλάτι

Σε μια στιγμή που το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο εξιτήριο της Κέιτ Μίντλετον, μετά το σοβαρό χειρουργείο στο οποίο υποβλήθηκε και για την πραγματική φύση του οποίου γίνονται εικασίες από την πρώτη στιγμή της επίσημης ανακοίνωσης του Παλατιού, τα tabloids εδώ και μέρες «σωπαίνουν» και μόνο ένα παράξενο δημοσίευμα, διεθνούς φήμης περιοδικού εμφανίστηκε πριν από μερικές ώρες.

Γιατί παράξενο; Γιατί παρά το ότι οι φήμες για την κατάσταση υγείας της Κέιτ Μίντλετον δεν κόπασαν ποτέ, το δημοσίευμα επιλέγει να αναφερθεί –σαν να μη συμβαίνει τίποτα- στη μετακόμιση του πριγκιπικού ζεύγους μακριά από το Λονδίνο (!) και στο πόσο ευτυχισμένοι νιώθουν γι’ αυτή την εξέλιξη τόσο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κάθριν όσο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Και ενώ δεν υπάρχει καμία απολύτως αναφορά στη σοβαρή περιπέτεια υγείας της Μίντλετον, και ενώ είναι γνωστό ότι το ζευγάρι έχει μετακομίσει στο Ουίνδσορ, λίγο πριν από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, ξαφνικά προκύπτει ένα δημοσίευμα που μιλά για την «ευτυχία» του ζευγαριού μετά και από αυτή τη μετακόμιση.

«Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από τότε που ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας μετακόμισαν στο Ουίνδσορ, μια κίνηση με την οποία όχι μόνο εγκατέλειψαν το παλάτι του Κένσινγκτον, αλλά και μετέφεραν την οικογένειά τους –τον πρίγκιπα Γεώργιο, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούη, σε ένα εντελώς νέο σχολείο.

Οι δυο τους φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί καλά σε έναν πιο αργό ρυθμό ζωής στο Berkshire. Το σπίτι τους με τέσσερις κρεβατοκάμαρες στο κτήμα του Ουίνδσορ περιβάλλεται από 13 στρέμματα πρασίνου, οι γονείς και τα αδέλφια της πριγκίπισσας Κέιτ ζουν σε απόσταση μιας ώρας με το αυτοκίνητο, και η ιδιωτικότητα του ροζ καραμελένιου Adelaide Cottage τους δεν θα μπορούσε να είναι πιο ειδυλλιακό καταφύγιο για την τρίμηνη ανάρρωση της Κέιτ μετά την επέμβαση, εν μέσω της είδησης ότι υποβλήθηκε σε μια μεγάλη επέμβαση στην κοιλιά τον Ιανουάριο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα του Hello.

«Αν και το παλάτι του Κένσινγκτον δεν ανέφερε ποτέ συγκεκριμένο λόγο για την απόφαση της πριγκίπισσας Κέιτ και του πρίγκιπα Γουίλιαμ να ξεριζώσουν την προηγούμενη ζωή τους στο Λονδίνο, πιστεύεται ότι το ζευγάρι επέλεξε να μετακινήσει τα παιδιά του μακριά από τη φασαρία της πόλης για να τα βοηθήσει να έχουν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική ανατροφή», συνεχίζει το δημοσίευμα.

Κάπου εδώ ας σημειωθεί ότι ο βασιλικός εμπειρογνώμονας Ρόμπερτ Χάρντμαν αποκάλυψε μια σπάνια εικόνα για το πώς οργάνωσε εκ νέου τη ζωή της η οικογένεια στο Ουίνδσορ στο νέο του βιβλίο «Charles III New King. New Court. The Inside Story».

«Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας λέγεται ότι είναι "εξαιρετικά ευτυχισμένοι" σε αυτό το σχετικά συνηθισμένο σπίτι στους κήπους», γράφει, προσθέτοντας ότι ένας βασιλικός αξιωματούχος αποκάλυψε: «Βρίσκονται εκεί ως οικογένεια με απόλυτη ιδιωτικότητα και χωρίς πολύ προσωπικό».

Η παγκόσμια ειδικός σε θέματα γονέων Jo Frost, γνωστή και ως Supernanny, δήλωσε στο HELLO! ότι οι «άψογοι τρόποι» του πρίγκιπα George, του πρίγκιπα Louis και της πριγκίπισσας Charlotte στο κοινό οφείλονται σε μια αρμονική «ισορροπία» κατανόησης της βασιλικής εθιμοτυπίας αλλά και συμπεριφοράς στην ηλικία τους.

«Πίσω από τις κλειστές πόρτες, χωρίς αμφιβολία παίζουν παιχνίδια και πειράζουν ο ένας τον άλλον, όπως κάνουν τα αδέρφια, διασκεδάζουν, ψήνουν μπισκότα και βρίσκονται στη φύση», μοιράστηκε για το στήσιμο του σπιτιού τους, εξηγεί η ίδια.

Ναι, αλλά γιατί ένας τέτοιου κύρους παγκόσμιος τίτλος περιοδικού, έρχεται με ένα τέτοιο κάπως άσχετο με τα συμβαίνοντα δημοσίευμα;

Σύμφωνα με άλλες πηγές, τις προηγούμενες εβδομάδες, από βασιλικούς αναλυτές και πηγές κοντά στο παλάτι διατυπώθηκαν ενστάσεις για το αν το σπίτι στο Ουίνδσορ είναι το κατάλληλο στην παρούσα φάση για να υποδεχθεί την Κέιτ Μίντλετον και την ανάρρωσή της. Κάποιοι, λοιπόν, διαβλέπουν πίσω από αυτή την επιμονή του δημοσιεύματος που επαινεί τα προτερήματα της συγκεκριμένης κατοικίας, μία προσπάθεια να εξηγηθεί στην κοινή γνώμη γιατί η Κέιτ Μίντλετον αμέσως μετά το εξιτήριό της, θα επιστρέψει στο νέο της σπίτι και όχι στο Μπάκιγχαμ.

Με στοιχεία από Hello, Page Six.