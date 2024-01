Πρίγκιπας Χάρι: Η ασυγχώρητη αιχμή για την Κέιτ Μίντλετον και η σιωπή για την περιπέτεια υγείας της

Εδώ και μερικά 24ωρα, μπορεί τον γύρο των media να κάνει η σοβαρή περιπέτεια υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, -κατά το πρωτόκολλο πια, πριγκίπισσας Κάθριν-, δίπλα δίπλα με την ενοχλητική είδηση της εκκωφαντικής σιωπής του άλλου (πρώην) πριγκιπικού ζευγαριού, του πρίγκιπα Χάρι και της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ.

Και όσο «ξεσκονίζεται» κατά κάθε πιθανό τρόπο το ιατρικό ιστορικό της Κέιτ Μίντλετον και γίνονται εικασίες για τον πραγματικό λόγο που την οδήγησε σε ένα τόσο βαρύ χειρουργείο, τόσο βασιλικοί συντάκτες, tabloids και βιογράφοι της βασιλικής οικογένειας, αναζητούν την αιτία αυτής της σχεδόν απάνθρωπης σιωπής από την πλευρά του αδελφού του Ουίλιαμ και της συζύγου του, απέναντι στην είδηση της περιπέτειας υγείας της Μίντλετον.

Κατά τον βασιλικό συγγραφέα Ρόμπερτ Χάρντμαν αυτή η σιωπή έχει εξήγηση, όπως άλλωστε και η αποξένωση ανάμεσα στα δύο αδέλφια, τον πρίγκιπα Χάρι και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και βρίσκεται κυρίως στο περιεχόμενο της μίνι σειράς του Netflix "Harry & Meghan". Εκεί, όπως εξηγεί ο Χάρντμαν, ο Χάρι κατάφερε ένα κύριο πλήγμα στη σχέση του με τον αδελφό του, σχολιάζοντας την επιλογή συντρόφου.

Η αρχή του τέλους στη σχέση Χάρι - Ουίλιαμ και η αιχμή για την Κέιτ Μίντλετον

Στο πλαίσιο της κυκλοφορίας του νέου του βιβλίου με τίτλο "The Making of a King: King Charles III and the Modern Monarchy", μίλησε στην The Post για τον λόγο που ο ίδιος πιστεύει ότι έχει δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο ρήγμα στις συγγενικές σχέσεις εντός του παλατιού.

«Ο Χάρι μιλάει (σ.σ.: στη σειρά) για το ότι παντρεύτηκε κάποια από έρωτα, και όχι επειδή ήταν το είδος του ανθρώπου που οφείλεις να παντρευτείς (σ.σ.: όταν ανήκεις στη βασιλική οικογένεια). Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο τραυματικό. Θέλω να πω ότι αυτό ουσιαστικά διαβάλλει τον αδελφό του και την επιλογή της συζύγου του με ένα πολύ δημόσιο τρόπο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τι ακριβώς λέει, όμως, σε εκείνο το πρώτο επεισόδιο ο δούκας του Σάσεξ, που θεωρείται ευθεία αιχμή για την Κέιτ Μίντλετον; «Για πολλούς ανθρώπους στην οικογένεια, ειδικά προφανώς για τους άνδρες, μπορεί να υπάρχει ο πειρασμός ή η παρόρμηση να παντρευτείς κάποιον που ταιριάζει στο καλούπι, σε αντίθεση με κάποιον που ίσως είναι προορισμένος για να είστε μαζί» και προσθέτει:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Κέιτ Μίντλετον: Η επίσκεψη του Ουίλιαμ στο νοσοκομείο και ο προβληματισμός μία μέρα μετά την επέμβαση

«Η διαφορά μεταξύ του να παίρνετε αποφάσεις με το μυαλό σας ή με την καρδιά σας. Και η μητέρα μου [η Νταϊάνα] έπαιρνε τις περισσότερες αποφάσεις της, αν όχι όλες, με την καρδιά της. Και εγώ είμαι ο γιος της μητέρας μου».

Η βιογραφία του Χάρι και το τέλος της ιδιωτικότητας για Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπα Ουίλιαμ

Ο Χάρντμαν σημειώνει επίσης ότι ο δεσμός των αδελφών καταστράφηκε περαιτέρω από τη λεπτομερή περιγραφή του Χάρι για την παιδική του ηλικία και τη σχέση του με τον Ουίλιαμ, όταν κυκλοφόρησε η βιογραφία του με τίτλο «Ρεζέρβα» το 2023. «Και οι δυο τους έχουν διαφυλάξει την ιδιωτική τους ζωή. Ήταν πολύ σημαντικό γι' αυτούς. Και ο Ουίλιαμ είναι ένας άνθρωπος που διαφυλάττει την ιδιωτικότητά του.

Σε αυτή την ηλικία και δεν δίνει καν τόσες συνεντεύξεις, όσες για παράδειγμα ο πατέρας του. Και η οικογενειακή του ζωή είναι απολύτως μη προσβάσιμη για τα Μέσα Ενημέρωσης. Η ιδιωτικότητά του είναι πολύ σημαντική και ο Χάρι απλώς πήγε και πέταξε στη διάθεση όλων όλες αυτές τις ιστορίες από την παιδική τους ηλικία (σ.σ.: μέσω της βιογραφίας του», κατέληξε ο Χάρντμαν, προσφέροντας μια εξήγηση για όλη αυτή την αποξένωση, ακόμα και σε στιγμές τόσο ανθρώπινες που καταλύουν τις όποιες αντιπαραθέσεις.

Με στοιχεία από Guardian, PageSix