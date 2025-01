Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ εύχεται «Χρόνια Πολλά» στην αξιοθαύμαστη σύζυγό του

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ευχήθηκε «Χρόνια Πολλά» στην Κέιτ Μίντλετον σήμερα για τα 43α γενέθλιά της με ένα ασυνήθιστο προσωπικό μήνυμα, το οποίο ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου ανάρτησε στα social media.

«Στην πιο αξιοθαύμαστη σύζυγο και μητέρα. Η δύναμη που έδειξες το περασμένο έτος ήταν αξιοσημείωτη. Ο Τζορτζ, η Σάρλοτ, ο Λούις και εγώ είμαστε τόσο περήφανοι για σένα. Ευτυχισμένα γενέθλια Αικατερίνη. Σε αγαπάμε», έγραψε ο πρίγκιπας στην σχετική ανάρτηση την οποία συνόδευσε με μια ασπρόμαυρη αδημοσίευτη φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον.

Στην φωτογραφία η μέλλουσα βασίλισσα της Γηραιάς Αλβιώνας ποζάρει χαμογελαστή στο σπίτι με κάζουαλ ντύσιμο - τζιν παντελόνι, μαύρο σακάκι, λευκό πουκάμισο και καρό κασκόλ. Την ασπρόμαυρη φωτογραφία είχε τραβήξει ο βασιλικός φωτογράφος Ματ Πορτέους το περασμένο καλοκαίρι στο Ουίνδσορ.

To the most incredible wife and mother. The strength you’ve shown over the last year has been remarkable. George, Charlotte, Louis and I are so proud of you. Happy Birthday, Catherine. We love you. W pic.twitter.com/VIW5v2aKlu