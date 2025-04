Κέιτ Μίντλετον: Η νέα δημόσια «σπορ» εμφάνιση της παρέα με τους πρόσκοπους

Σε νέα δημόσια εμφάνιση προχώρησε η Κέιτ Μίντλετον, η οποία εθεάθη για περίπατο στη φύση παρέα με τους πρόσκοπους.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας με μία σπορ εμφάνιση, συναντήθηκε με τους μικρούς προσκόπους στις όχθες της λίμνης Γουίντερμιρ και πέρασε μαζί τους αρκετή ώρα περπατώντας στη φύση. Μάλιστα σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Instagram, η Κέιτ Μίντλετον μίλησε για την «έντονη συναισθηματική επανασύνδεση» που έχει με το περιβάλλον.

Η Κέιτ Μίντλετον, υπενθυμίζεται πως είναι είναι συμπρόεδρος της οργάνωσης των Προσκόπων, ενώ δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη της για τη φύση.

Συνομιλώντας με τον επικεφαλής των προσκόπτων, Ντουέιν Φιλντ, ανέφεραν στο βίντεο πώς όταν κάποιος περνάει χρόνο στην φύση αυτό μπορεί να τον βοηθήσει να εμβαθύνει στην σχέση του με τον εαυτό του αλλά και με τους γύρω του.

Επίσης, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναπτύξει δεξιότητες ενσυναίσθησης, ανθεκτικότητας και αίσθησης του ανήκειν.

«Δεν έχουν όλοι ίσως την ίδια σχέση με τη φύση, αλλά γι’ αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για μένα ως ένα μέρος για να ισορροπώ και να βρίσκω ένα είδος γαλήνης και επανασύνδεσης σε έναν κατά τα άλλα πολύ πολυάσχολο κόσμο», ανέφερε μεταξύ άλλων στο βίντεο η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

The Princess of Wales opens up about her “deeply spiritual and profoundly intense” bond with nature in a new short film, created in collaboration with Chief Scout Dwayne Fields and the UK Scouts.



Filmed in the breathtaking Lake District, Princess Catherine joined a group of… pic.twitter.com/lkxx1KbP5i