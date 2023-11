Ισραήλ: Η Χαμάς απελευθέρωσε άλλους 12 ομήρους

Οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η Χαμάς απελευθέρωσε άλλους 12 ομήρους που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι όμηροι που απελευθερώθηκαν σήμερα, πέμπτη ημέρα της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, ήταν 10 Ισραηλινοί και δύο άνθρωποι με άλλη υπηκοότητα, ανακοίνωσαν οι IDF. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς είναι 10 Ισραηλινοί, εννιά γυναίκες και ένα παιδί.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού επιβεβαίωσε πως βοήθησε στην επιτυχή απελευθέρωση και μεταφορά 12 ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. Οι όμηροι μεταφέρθηκαν σε σημείο όπου περίμεναν Ισραηλινοί στρατιώτες, που θα επιβεβαιώσουν την ταυτότητά τους και στη συνέχεια θα μπουν σε ισραηλινό έδαφος. Οι οικογένειες των ομήρων έχουν ενημερωθεί σχετικά, ανέφεραν ακόμη οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Σε αντάλλαγμα, μετά την απελευθέρωση των 12 ομήρων, θα αποφυλακιστούν 30 Παλαιστίνιοι. Πρόκειται για 15 γυναίκες και άλλους τόσους ανήλικους, οι οποίοι κρατούνταν σε φυλακές του Ισραήλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ.

Ο δημοσιογράφος των Times of Israel, Εμάνουελ Φαμπιάν, δημοσίευσε τις φωτογραφίες των 10 που φέρεται να είναι οι όμηροι οι οποίοι απελευθερώθηκαν απόψε.

The 10 Israeli hostages released from Hamas captivity tonight: Ditza Heiman, Tamar Metzger, Noralin Babadila Agojo, Ada Sagi, Meirav Tal, Rimon Kirsht, Ofelia Roitman, Gabriela Leimberg and her daughter Mia, and Clara Marman. pic.twitter.com/y87Wc2tLw7