Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, η οποία παρατάθηκε για δύο ημέρες.

Λίγο νωρίτερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως μέσα σε μία ώρα εξουδετερώθηκαν τρεις εκρηκτικοί μηχανισμοί, που είχαν τοποθετηθεί δίπλα σε στρατεύματα, σε δύο διαφορετικά σημεία στη βόρεια Γάζα, μια «παραβίαση του πλαισίου της παύσης των επιχειρήσεων».

Σε ένα από τα σημεία «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ εναντίον στρατιωτών, που απάντησαν με πυρά», ανέφεραν ακόμη οι IDF, σημειώνοντας πως στρατιώτες της «τραυματίστηκαν ελαφρά» κατά τη διάρκεια αυτών των συμβάντων.

Τέλος, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως και στις δύο περιπτώσεις οι στρατιώτες τους βρίσκονταν σε σημεία που προβλέπει το πλαίσιο της παύσης των επιχειρήσεων. Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

