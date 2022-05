Καντίροφ: Το βίντεο με κακοποιημένο Ουκρανό και η ειρωνική λεζάντα - «Πάτησε σε τσουγκράνα, σε όλους έχει συμβεί»

Ο Ραμζάν Καντίροφ, Τσετσένος ηγέτης και δεξί χέρι του Πούτιν, ανάρτησε στο Telegram άλλο ένα βίντεο με αιχμάλωτους Ουκρανούς στρατιώτες.

Ένας από αυτούς φέρει τραύματα και μώλωπες σε όλο του το πρόσωπο, εμφανή σημάδια κακοποίησης και άλλη μια απόδειξη των ξυλοδαρμών που υφίστανται οι αιχμάλωτοι πολέμου κατά πολλούς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο βίντεο ένας από τους συνεργάτες του Καντίροφ ανακρίνει τους δυο στρατιώτες από την 115η ταξιαρχία οι οποίοι φέρεται να συνελήφθησαν σε δρόμο του Σεβεροντονέτσκ.

#Putin's right hand #Kadyrov released another weekly videoproof of #RussianWarCrimes with captive Ukrainian soldiers. Like in all Kadyrov's releases, POWs have apparent traces of beating and confess in sympathies to Nazism and regrets about taking part in the #RussianUkrainianWar pic.twitter.com/pgmGIhdauQ