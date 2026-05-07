Τοπικές εκλογές στη Βρετανία: Κρίσιμη δοκιμασία για τον Κιρ Στάρμερ

Εκατομμύρια πολίτες ψηφίζουν σήμερα σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, στη μεγαλύτερη εκλογική αναμέτρηση μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2024. Οι εκλογές, οι οποίες είναι τοπικές και περιφερειακές και όχι εθνικές, πρόκειται να αποτελέσουν ένα κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον Κιρ Στάρμερ και την κυβέρνηση των Εργατικών.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 07:00 το πρωί τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 22:00 το βράδυ, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και η βασική εικόνα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μέσα στην Παρασκευή.

Εκλογές στη Βρετανία

Στην Αγγλία κρίνονται περισσότερες από 5.000 έδρες σε 136 τοπικά συμβούλια και δημοτικές αρχές, μαζί με έξι δημαρχιακές εκλογές, ενώ κάλπες στήνονται και για τα κοινοβούλια της Σκωτίας και της Ουαλίας.

Στο Λονδίνο διεξάγονται εκλογές και στα 32 δημοτικά συμβούλια των δήμων της βρετανικής πρωτεύουσας αλλά και για έξι άμεσα εκλεγμένους δημάρχους.

Οι δημοσκοπήσεις και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για βαριές απώλειες των Εργατικών ακόμη και σε παραδοσιακά προπύργιά τους, με το κόμμα να κινδυνεύει να χάσει εκατοντάδες έδρες και να δεχθεί ισχυρή πίεση από τους Πράσινους, το κόμμα της μεταρρύθμισης και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες.

Την ώρα που οι ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες, ο Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να επανακαθορίσει την πολιτική στρατηγική της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με τους Times, ο Βρετανός πρωθυπουργός ετοιμάζει ομιλία μετά τις εκλογές, πιθανότατα τη Δευτέρα, με κεντρικό άξονα τη στενότερη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Crash test για τον Κιρ Στάρμερ

Η Ντάουνινγκ Στριτ θεωρεί ότι η επαναπροσέγγιση των Βρυξελλών είναι κρίσιμη για την οικονομική ανάπτυξη, τη μείωση του κόστους ζωής και την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας, ειδικά μετά τις πιέσεις που έχει προκαλέσει ο πόλεμος με το Ιράν στις διεθνείς αγορές και στις τιμές ενέργειας.

Ο Στάρμερ αναμένεται πάντως να επιμείνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επιστροφή στην ενιαία αγορά, στην τελωνειακή ένωση ή στην ελεύθερη μετακίνηση προσώπων.

Today, choose progress over the politics of anger.



Vote Labour. pic.twitter.com/xRyBpfaboP — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 7, 2026

Παράλληλα, εντείνονται οι εσωκομματικές πιέσεις προς τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Στελέχη των Εργατικών παραδέχονται πλέον δημόσια ότι κυβερνητικές αποφάσεις, όπως η υπόθεση του Πίτερ Μάντελσον αλλά και οι περικοπές στη χειμερινή οικονομική ενίσχυση συνταξιούχων, προκάλεσαν σοβαρό πολιτικό κόστος.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

