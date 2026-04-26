Στάρμερ και Τραμπ συζήτησαν για την «επείγουσα ανάγκη» να αποκατασταθεί η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να ξαναρχίσει η ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας την Κυριακή, όπως ανέφερε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να ξαναρχίσει η ναυτιλία στα Στενά του Ορμούζ, δεδομένων των σοβαρών συνεπειών για την παγκόσμια οικονομία και το κόστος διαβίωσης για τους πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλο τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωση ο εκπρόσωπος του γραφείου του Στάρμερ, σύμφωνα με το Reuters.

«Ο πρωθυπουργός μοιράστηκε τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κοινή πρωτοβουλία του με τον πρόεδρο (Εμανουέλ) Μακρόν για την αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Συνεχίζεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ

Η ιρανική πλευρά τόνισε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και ότι διατηρεί τον έλεγχο της περιοχής των Στενών του Ορμούζ, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση περαιτέρω επιθέσεων θα υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερες απώλειες για τους αντιπάλους της.

Η προειδοποίηση αυτή ήρθε μετά από αναφορές ότι αμερικανικό αντιτορπιλικό επέβαλε αποκλεισμό σε ιρανικό πλοίο με κατεύθυνση ιρανικό λιμάνι.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η επιχείρηση αποτελεί μέρος ευρύτερων μέτρων που έχουν διαταχθεί από τον Τραμπ για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ο Τραμπ, γνωστοποίησε πρόσφατα πως έδωσε εντολή στο Πολεμικό Ναυτικό «να βυθίζει οποιοδήποτε σκάφος, όσο μικρό κι αν είναι (τα πολεμικά τους πλοία είναι ΟΛΑ, και τα 159, στον πάτο της θάλασσας!), που τοποθετεί νάρκες στα ύδατα των Στενών του Ορμούζ».

«Επιπλέον, τα ναρκαλιευτικά μας καθαρίζουν αυτή τη στιγμή τα Στενά. Διατάσσω η επιχείρηση αυτή να συνεχιστεί, αλλά με τριπλάσια ένταση» ανέφερε.