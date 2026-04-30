Βρετανία: Αποδοκιμασίες δέχτηκε ο Στάρμερ στο σημείο αντισημιτικής επίθεσης

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ αποδοκιμάστηκε σήμερα κατά την επίσκεψή του στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν στο βόρειο Λονδίνο.

Στην περιοχή, χθες Τετάρτη, σημειώθηκε άλλη μια επίθεση εναντίον μελών της εβραϊκής κοινότητας που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανθρώπων.

Η επίθεση στο Λονδίνο και οι αποδοκιμασίες κατά του Στάρμερ

Το περιστατικό η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό». Η επίθεση σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά περιστατικών αντισημιτικού χαρακτήρα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην ίδια συνοικία της βρετανικής πρωτεύουσας όπου ζει μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις μιας υπηρεσίας ασθενοφόρων της εβραϊκής κοινότητας και κάποιοι φώναζαν «Ο Στάρμερ είναι δειλός» και ο «Κιρ Στάρμερ κάνει κακό στους Εβραίους», καθώς αποδοκίμαζαν υπηρεσιακά αυτοκίνητα κι ενώ ο πρωθυπουργός αποχωρούσε.

Ο Στάρμερ δεν έκανε καμία δήλωση από το σημείο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως έγινε γνωστό, ο ύποπτος για τη διπλή επίθεση ταυτοποιήθηκε ως ο Έσα Σουλεϊμάν.

Ο 45χρονος είχε προηγουμένως παραπεμφθεί στο κυβερνητικό πρόγραμμα καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Με πληροφορίες από AFP και Independent

