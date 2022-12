Κακοκαιρία «ιστορικών διαστάσεων» σε ΗΠΑ και Καναδά- Στους -48 °C η θερμοκρασία, τουλάχιστον 12 νεκροί

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από την «ιστορικών διαστάσεων» κακοκαιρία που πλήττει ΗΠΑ και Καναδά.

Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα και χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν την Παρασκευή.

Η τεράστια καταιγίδα εκτείνεται πάνω από 3.200 χλμ. από το Τέξας στο Κεμπέκ.

Ένας κυκλώνας βόμβας, που συμβαίνει όταν η ατμοσφαιρική πίεση πέφτει κατακόρυφα, έφερε συνθήκες χιονοθύελλας στις Μεγάλες Λίμνες στα σύνορα ΗΠΑ-Καναδά.

Καναδάς, Οντάριο και Κεμπέκ έφεραν το μεγαλύτερο βάρος στην Αρκτική, με διακοπή ρεύματος σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά.

Μεγάλο μέρος της υπόλοιπης χώρας, από τη Βρετανική Κολομβία έως τη Νέα Γη, ήταν υπό προειδοποιήσεις για ακραίο κρύο και χειμερινή καταιγίδα.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (NWS) ανέφερε ότι ο χάρτης της Παρασκευής «απεικονίζει μία από τις μεγαλύτερες εκτάσεις χειμερινών προειδοποιήσεων για τον καιρό».

Οι θερμοκρασίες στο Elk Park της Μοντάνα έπεσαν στους -45 °C, ενώ η πόλη Hell στο Μίσιγκαν έχει παγώσει.

Στη Νότια Ντακότα, Ιθαγενείς έκαψαν ρούχα για να ζεσταθούν όταν τελείωσαν τα καύσιμα, δήλωσαν αξιωματούχοι της φυλής.

Σφοδρές χιονοπτώσεις αναμένονταν σε περιοχές της Πενσυλβάνια και του Μίσιγκαν. Παράκτιες πλημμύρες έχουν σημειωθεί στη Νέα Αγγλία, τη Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Αυτή η «ιστορικών διαστάσεων», σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), χειμερινή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές χιονοπτώσεις, ισχυρές ριπές παγωμένων ανέμων και θερμοκρασίες που κατά τόπους έφτασαν τους -48 βαθμούς °C ικανές να μεταμορφώνουν σε μια στιγμή το βραστό νερό σε σταγονίδια πάγου.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, έκτακτες προειδοποιήσεις και εκκλήσεις για να δείξουν προσοχή είχαν εκδοθεί για περισσότερους από 240 εκατομμύρια ανθρώπους, το 70% των Αμερικανών.

Το φαινόμενο προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις τη στιγμή που εκατομμύρια Αμερικανοί γεμίζουν τους αυτοκινητοδρόμους και τα αεροδρόμια για τις γιορτές του τέλους της χρονιάς.

Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης επιβλήθηκε απαγόρευση των μετακινήσεων στην κομητεία Ίρι. «Μένουμε σπίτι μας (...) Δεν μπορώ να δω στην άλλη πλευρά του δρόμου» εξαιτίας της χιονόπτωσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένιφερ Ορλάντο στην πόλη Χάμπουργκ της εν λόγω κομητείας.

