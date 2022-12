ΗΠΑ: Έως τους -55 °C η θερμοκρασία, πιθανότητες για «κυκλώνα βόμβα»- Για κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά προειδοποιούν οι ειδικοί

Οι πτωτικές θερμοκρασίες που προκαλούν χάος σε ΗΠΑ και Καναδά μπορεί να οδηγήσουν σε κρυοπαγήματα σε γυμνό δέρμα σε μόλις 5 έως 10 λεπτά, προειδοποιούν οι ειδικοί.

Το κρύο θα μπορούσε να φέρει τα πιο παγωμένα Χριστούγεννα των τελευταίων δεκαετιών, λένε οι μετεωρολόγοι.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) είπε ότι είναι πιθανές ακόμα και θερμοκρασίες από -45 έως -55 βαθμούς Κελσίου μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές της χώρας.

Προειδοποίησαν ότι τα κρυοπαγήματα θα αποτελέσουν σημαντικό κίνδυνο.

Η ισχυρή χειμερινή καταιγίδα στην Αρκτική έχει οδηγήσει σε αυστηρές προειδοποιήσεις από τους ειδικούς για περισσότερους από 135 εκατομμύρια ανθρώπους το Σαββατοκύριακο ενόψει των πιο πολυσύχναστων ταξιδιωτικών ημερών του έτους.

Οι ειδοποιήσεις εκτείνονται από ακτή σε ακτή και φτάνουν νότια μέχρι τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού και τη Φλόριντα, την πολιτεία Sunshine.

Μεγάλα αεροδρόμια ακύρωσαν χιλιάδες πτήσεις καθώς η χιονοκαταιγίδα εντείνεται.

Οι μετεωρολόγοι λένε ότι η χειμερινή αυτή καταιγίδα μπορεί να γίνει «κυκλώνας βόμβας» μέχρι την Παρασκευή.

Ο όρος αυτός δίνεται σε μια εκρηκτική καταιγίδα που εντείνεται γρήγορα, με την κεντρική πίεση του αέρα να πέφτει κατά τουλάχιστον 24 millibar σε 24 ώρες.

Afternoon temps for the #USA and #Canada, extreme cold starts to push southwards, minus double figures reaching states such as #Texas! Over the coming days #windchill temps will make some places feel into the -50sC… -60s in Fahrenheit! #FREEZE #SevereWeather ⚠️ pic.twitter.com/4TvWzZ9ov1