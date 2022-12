Πολικό ψύχος στη Βόρεια Αμερική, θερμά Χριστούγεννα στην Ευρώπη- Η περίπτωση της εκρηκτικής κυκλογένεσης

Οι ταχέως κινούμενες, από την περιοχή του Καναδά, πολικές αέριες μάζες έχουν πλέον καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Αμερικής.

Σε αρκετές περιοχές των κεντρικών και βόρειων πολιτειών των ΗΠΑ η θερμοκρασία έχει πέσει στους -20 με -40 βαθμούς Κελσίου ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ακόμα και για -55 βαθμούς Κελσίου.

Ενδεικτικό του πόσο νότια έχουν μεταφερθεί οι πολικές αέριες μάζες είναι το γεγονός ότι στα παράκτια τμήματα του Τέξας, στον Κόλπο του Μεξικού, η θερμοκρασία πλησιάζει τους -7 βαθμούς Κελσίου.

Αξιοσημείωτο επίσης, σύμφωνα με το meteo, είναι το γεγονός ότι με το πέρασμα του ψυχρού μετώπου η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές κατέγραψε πτώση της τάξης των 22-25 βαθμών Κελσίου σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα από το meteo, η εκρηκτική κυκλογένεση που αναμένεται να λάβει χώρα σήμερα πάνω από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, και θα έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά των πολικών αερίων μαζών πιο ανατολικά προς την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, όπου και θα εντοπίζονται οι σημαντικότερες αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις.

Επίσης αναμένονται σφοδρές χιονοπτώσεις σε περιοχές που βρίσκονται κοντά και ανατολικά των Μεγάλων Λιμνών, στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά.

Η εκρηκτική αυτή κυκλογένεση που συμβαίνει με τις αέριες μάζες στην Βόρειο Αμερική ωστόσο, έχουν επιπτώσεις αντίστροφες στην Ευρώπη.

Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Βόρεια Αμερική κατά τη διάρκεια της της χθεσινής ημέρας, καθοδηγούμενη από την θέση και ένταση του αεροχειμάρρου (ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της γης), ευνοεί τη μεταφορά πολύ ψυχρών αερίων μαζών, πολικής προέλευσης, από την περιοχή του Καναδά προς τα νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη των ΗΠΑ έως τον Κόλπο του Μεξικού.

Παράλληλα, η συγκεκριμένη διάταξη των ατμοσφαιρικών συστημάτων, θα ευνοήσει την σχηματισμό μιας εκρηκτικής κυκλογένεσης (ενός βαθέoς βαρομετρικού χαμηλού) στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάλων Λιμνών στα σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά σήμερα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα, από το meteo, ο σχηματισμός αυτού του ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού στην περιοχή της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πιο ανατολικά ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τον Βόρειο Ατλαντικό και την Ευρώπη τις επόμενες ημέρες.

Πιο συγκεκριμένα, η εκρηκτική κυκλογένεση πάνω από την Βόρεια Αμερική αναμένεται να προκαλέσει σημαντική ταλάντωση του αεροχειμάρρου πάνω από την περιοχή του Βορείου Ατλαντικού και της Ευρώπης.

Η έντονη ταλάντωση του αεροχειμάρρου συνδέεται συχνά με ακραίες και παρατεταμένης διάρκειας καιρικές συνθήκες πάνω από μεγάλες περιοχές.

Έτσι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου των Χριστουγέννων και έως τουλάχιστον τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να επικρατήσουν υψηλές πιέσεις πάνω από το μεγαλύτερο μέρος κυρίως της νότιας Ευρώπης, καθώς και να σημειωθεί σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.

Παράλληλα, αναμένεται σημαντική απουσία βροχοπτώσεων κυρίως στη περιοχή της Μεσογείου, άρα και της Ελλάδας, ενώ πιο βροχερός καιρός αναμένεται κυρίως στη Δυτική/Βορειοδυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Χιονοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν σε μεγάλα υψόμετρα κυρίως στις Άλπεις, ενώ είναι πιθανό να σημειωθούν χιονοπτώσεις έως και σε χαμηλά υψόμετρα σε βόρεια τμήματα της Μεγάλης Βρετανίας.

