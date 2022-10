Και επισήμως πρωθυπουργός ο Ρίσι Σούνακ - Η εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Κάρολο και οι πρώτες δηλώσεις του

Ο Ρίσι Σουνάκ είναι και επισήμως ο 57ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά τον διορισμό του από τον βασιλιά Κάρολο.

Είναι ο τρίτος πρωθυπουργος που βλέπει η Γηραιά Αλβιώνα εντός 2022 και θα μπει στην Ντάουνινγκ Στριτ ως ο νεότερος πρωθυπουργός σε διάστημα δύο αιώνων.

Ο νέος μονάρχης έδωσε στον Σούνακ την εντολή σχηματισμου κυβέρνησης, όπως ορίζει η παράδοση.



Το πρώτο του διάγγελμα στον βρετανικό λαό

Μετά το Μπάκιγχαμ, ο 42χρονος μετέβη στη Ντάουνινγκ Στριτ όπου εκφωνεί την πρώτη του ομιλία με τη νέα του ιδιότητα ως πρωθυπουργού.

Στο πρώτο αυτό διάγγελμα στον βρετανικό λαό, ο Σούνακ δεσμεύτηκε να «ενώσει τη χώρα όχι με λόγια αλλά με πράξεις».

«Θα δουλεύω κάθε μέρα για να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων για εσάς» τόνισε.

«Η εμπιστοσύνη κερδίζεται και εγώ θα κερδίσω τη δική σας» διεμήνυσε, προσθέτοντας πως η κυβέρνησή του θα έχει ακεραιότητα, επαγγελματισμό και ευθύνη σε κάθε επίπεδο.

Αναφερόμενος στον πρώην πρωθυπουργό και παρ'ολίγον αντίπαλό του στη διεκδίκηση της πρωθυπουργίας, ο Σούνακ επαίνεσε τον Μπόρις Τζόνσον «για τα απίστευτα επιτεύγματά του», κάνοντας μνεία στη «ζεστασιά και τη γενναιοδωρία του».

Congratulations to @RishiSunak on this historic day, this is the moment for every Conservative to give our new PM their full and wholehearted support.