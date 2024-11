Ιταλία: Νέο δικαστικό μπλόκο για τη μεταφορά μεταναστών στην Αλβανία

Δικαστική απόφαση στην Ιταλία διέταξε τη μεταφορά επτά μεταναστών, που κρατούνταν σε κέντρο υποδοχής μεταναστών στην Αλβανία, πίσω στη χώρα, προκαλώντας νέο πλήγμα στη συμφωνία της ιταλικής κυβέρνησης με τα Τίρανα, η οποία στοχεύει στον περιορισμό της άφιξης αιτούντων άσυλο.

Οι επτά άνδρες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Shengjin με στρατιωτικό σκάφος, αφού διασώθηκαν στα διεθνή ύδατα κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη. Η ιταλική κυβέρνηση υποστήριξε πως οι άνδρες θα έπρεπε να επαναπατριστούν στις «ασφαλείς» χώρες καταγωγής τους, Αίγυπτο και Μπαγκλαντές. Ένας από τους άνδρες ήδη μεταφέρθηκε στην Ιταλία καθώς κρίθηκε ευάλωτος.

Η απόφαση των δικαστών τη Δευτέρα αποτελεί τη δεύτερη εντολή επιστροφής μεταναστών από την Αλβανία στην Ιταλία, αυξάνοντας τα ερωτηματικά γύρω από τα σχέδια της ΕΕ για δημιουργία κέντρων υποδοχής και επεξεργασίας μεταναστών εκτός της Ένωσης.

Η ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι, επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας», καταδίκασε έντονα την απόφαση, κατηγορώντας τους δικαστές για «πολιτικοποιημένη απόφαση που αποσκοπεί στην κατάργηση των ιταλικών συνόρων». Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ματέο Σαλβίνι, δήλωσε ότι η απόφαση είναι «πολιτική και επιζήμια για την ασφάλεια των Ιταλών».

Η συμφωνία προβλέπει τη μεταφορά ανδρών από «ασφαλείς» χώρες, που διασώζονται σε διεθνή ύδατα ενώ προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη, σε κέντρα στην Αλβανία όπου εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους. Το σχέδιο, το οποίο δεν αφορά γυναίκες, παιδιά και ευάλωτα άτομα, αναμένεται να διαχειριστεί μέχρι 3.000 άνδρες το μήνα. Ωστόσο, από την έναρξή του τον Οκτώβριο, μόνο 24 άτομα μεταφέρθηκαν στην Αλβανία και, μετά τις δικαστικές αποφάσεις, όλοι θα επιστρέψουν στην Ιταλία.

Ακτιβιστές και αντιπολίτευση καταδίκασαν τη συμφωνία Ιταλίας-Αλβανίας, την οποία χαρακτήρισαν «οικονομική αποτυχία». Η βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, Λάουρα Μπολντρίνι, τόνισε ότι η συμφωνία απέτυχε να διαχειριστεί το μεταναστευτικό ζήτημα, αποκαλώντας τη συμφωνία «προπαγανδιστικό παιχνίδι» που «χρησιμοποιεί τους μετανάστες σαν πιόνια».

Η απόφαση των δικαστών να μεταφερθούν οι 24 άνδρες στην Ιταλία ενισχύει μια προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECJ), την οποία η ιταλική κυβέρνηση αγνόησε. Σύμφωνα με τον ECJ, μια χώρα δεν μπορεί να κριθεί «ασφαλής» αν δεν θεωρείται ασφαλής στο σύνολό της.

Το κόστος της πρωτοβουλίας εκτιμάται σε περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ για πέντε χρόνια, ενώ οι ΜΚΟ καταδικάζουν τη συμφωνία ως «απάνθρωπη και παραβιάζουσα τα διεθνή δικαιώματα».

Η διαμάχη για τη συμφωνία με την Αλβανία έχει επιδεινώσει τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ κυβέρνησης και δικαιοσύνης στην Ιταλία. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κάρλο Νόρντιο, κατηγόρησε τους δικαστές δηλώνοντας πως η «έννοια της ασφαλούς χώρας δεν είναι αρμοδιότητα της δικαιοσύνης».

Ο μεγιστάνας Έλον Μασκ παρενέβη, με ανάρτησή του στο "Χ", στην υπόθεση των ιταλικών κλειστών κέντρων κράτησης στην Αλβανία.

Πιο συγκεκριμένα, ο ζάμπλουτος επιχειρηματίας έγραψε:

«Ιταλικό δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία. Ένας Ιταλός δικαστής μπλόκαρε το τελευταίο σχέδιο της Μελόνι για κράτηση μεταναστών στην Αλβανία, ορίζοντας ότι επτά Αιγύπτιοι και Μπαγκλαντεσιανοί άνδρες πρέπει να εισέλθουν στην Ιταλία. Ο δικαστής αναφέρθηκε και στην νομιμότητα των ιταλικών μέτρων για τις "ασφαλείς χώρες ". Οι δικαστές αυτοί πρέπει να φύγουν».

