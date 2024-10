Ισραήλ: Τέσσερις νεκροί στρατιώτες από την επίθεση με drone της Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης

Τέσσερις ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και 51 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά σοβαρά, κατά την επίθεση με drones που εξαπέλυσε το βράδυ της Κυριακής η Χεζμπολάχ εναντίον στρατιωτικής βάσης στη Μπινγιαμίνα του βόρειου Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF).

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για το πλήγμα στην στρατιωτική βάση, αφιερώνοντας την επίθεση στη μνήμη του πρώην ηγέτη της, Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από ισραηλινό πλήγμα στη Βηρυτό.

Η λιβανέζικη Χεζμπολάχ απείλησε σήμερα το Ισραήλ με περισσότερα πλήγματα εάν συνεχίσει τις επιθέσεις του στον Λίβανο, στον απόηχο της επιδρομής drone εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στη Χάιφα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ισραηλινούς στρατιώτες και τραυμάτισε δεκάδες άλλους.

Hezbollah launched drone-attacks on Israel. One drone hit the Binyamina sector caused 67 wounded. Some wounded in serious condition and some in more serious, life threatening condition. pic.twitter.com/qIs5zDkwbF