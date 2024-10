Το Ισραήλ βομβάρδισε αγορά στην πόλη Ναμπατίγια του Λιβάνου – Τουλάχιστον 4 νεκροί και 12 τραυματίες

Νέα αεροπορική επιδρομή πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις το βράδυ του Σαββάτου (12.10.2024) στο Λίβανο, σύμφωνα με το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η επίθεση στόχευσε μια αγορά στην πυκνοκατοικημένη πόλη Ναμπατίγια, που βρίσκεται περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, περιοχή από την οποία εκτιμάται ότι εκτοξεύονται επιθέσεις κατά του Ισραήλ.

⚡️🇱🇧 Update Lebanon



** Nabatieh Update **



An Israeli airstrike in the city of Nabatieh has resulted in four confirmed casualties. Twelve others have sustained injuries, and eight individuals remain unaccounted for. Emergency crews are tirelessly working to clear the debris and… pic.twitter.com/59tc9xzK89