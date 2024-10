Το Ισραήλ κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς στον Λίβανο - Μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, προχωρώντας στην πιο σφοδρό βομβαρδισμό της Βηρυτού εδώ και τουλάχιστον μία εβδομάδα.

Το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει στοχευμένα πλήγματα «σε χώρους που ανήκουν στον οικονομικό βραχίονα της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» τις επόμενες ώρες και οι κάτοικοι του Λιβάνου θα πρέπει να εκκενώσουν τις περιοχές που βρίσκονται κοντά στις εγκαταστάσεις αυτές, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού. «Θα επιτεθούμε σε διάφορους στόχους τις επόμενες ώρες», δήλωσε ο εκπρόσωπος Ντανιέλ Χαγκάρι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων.

IDF Spokesperson, Rear Admiral Daniel Hagari:



In the past 24 hours, dozens of projectiles have been fired at northern Israel. In the next minutes, we will issue an advance evacuation warning to residents of Beirut and other areas in Lebanon to evacuate locations being used to… pic.twitter.com/QODNKCYe2T