Ισραήλ: Το Ιράν εξαπέλυσε πάνω από 300 drone - Αναχαιτίσαμε το 99%

Το Ιράν εξαπέλυσε περισσότερες από 300 «απειλές διαφόρων τύπων» προς το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων κρουζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμυντικών Δυνάμεων του Ισραήλ (IDF) Αβιχάι Αντραέ.

«Έχουμε αναχαιτίσει το 99% των απειλών προς το ισραηλινό έδαφος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στρατηγικό επίτευγμα», είπε ο Αντραέ. Σε μια ανάρτηση στο X, ο εκπρόσωπος του IDF έδωσε μια ανάλυση για τον αριθμό των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν για να στοχεύσουν το Ισραήλ:

Από τα περίπου 170 drones που εκτόξευσε το Ιράν – ούτε ένα από αυτά δεν διείσδυσε στο κράτος του Ισραήλ, καθώς πολεμικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και τα συστήματα αεράμυνας μας και των συμμάχων μας αναχαίτησαν δεκάδες από αυτά.

Από τους περισσότερους από 30 πυραύλους κρουζ που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν – κανένας από τους πύραυλους δεν διείσδυσε στο ισραηλινό έδαφος. Τα πολεμικά μας αεροσκάφη αναχαίτησαν 25 πυραύλους εκτός των συνόρων της χώρας.

Από τους περισσότερους από 120 βαλλιστικούς πυραύλους, ένας πολύ μικρός αριθμός διείσδυσε στα ισραηλινά σύνορα, ενώ οι υπόλοιποι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν. Αυτός ο μικρός αριθμός έπεσε σε αεροπορική βάση στο Ναφατίμ και προκάλεσε μικρές ζημιές σε υποδομές.

Λίγο πριν από τις 02:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σειρά εκρήξεων πάγωσε τους κατοίκους της Ιερουσαλήμ. Ο ουρανός γέμισε πορτοκαλί και κίτρινα φώτα, με πολλούς πολίτες να μοιράζονται εικόνες στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι δρόμοι άδειασαν, όλος ο κόσμος έσπευσε να γυρίσει στο σπίτι του», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ελιγιάχου Μπαράκα, έμπορος στο κέντρο της πόλης. Οι συγκλονιστικές εικόνες με την αναχαίτιση πυραύλων πάνω από τα Ιεροσόλυμα, ιερό τόπο τριών θρησκειών, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Στην πόλη ήχησαν οι σειρήνες της αεράμυνας, όπως και στη Νεγκέβ και σε άλλες ισραηλινές πόλεις.

Περίπου μια ώρα μετά την ανακοίνωση για τη διεξαγωγή της επιχείρησης, που βαφτίστηκε «Έντιμη Υπόσχεση», το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι εκτοξεύθηκε «πρώτο κύμα βαλλιστικών πυραύλων», με στόχους «βαθιά στο εσωτερικό των κατεχόμενων εδαφών» (σ.σ. του Ισραήλ).

