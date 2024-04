Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: «Μαζί θα νικήσουμε», διαμηνύει ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Το πρωί της Κυριακής η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου των IDF ανακοίνωσε την άρση του συναγερμού μετά την ιρανική επίθεση, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να υπόσχεται στο Ισραήλ τη νίκη.

Αφότου η χώρα απέκρουσε μια ομοβροντία ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, το Ισραήλ θα επιτύχει τη νίκη. «Αναχαιτίσαμε, αποκρούσαμε, μαζί θα νικήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

and is striving to unite the sectors and achieve a general escalation in the region.



Israel will continue to strive to realize the objectives of the war with Hamas with full force, and leave no stone unturned to return the 133 hostages from Gaza forthwith.