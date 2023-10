Το Ισραήλ χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στον πόλεμο το «Arrow»

Tο Ισραήλ αναχαίτισε έναν πύραυλο εδάφους-εδάφους στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας, ανακοίνωσε η πολεμική αεροπορία της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή αναχαίτιση από το σύστημα αεράμυνας «Arrow» από την αρχή του πολέμου. Αναλυτικότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χρησιμοποίησε το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας «Arrow», για πρώτη φορά αφότου ξέσπασε ο πόλεμος με τη Χαμάς τις 7 Οκτωβρίου, προκειμένου να αναχαιτίσει πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.

«Ένας πύραυλος εδάφους-εδάφους εκτοξεύθηκε προς το ισραηλινό έδαφος από τη ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας και αναχαιτίστηκε με επιτυχία από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας», ανέφερε ο στρατός σε σχετική ανακοίνωση.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία έδωσε επίσης εντολή να απογειωθούν αεροσκάφη μετά τον εντοπισμό του πυραύλου. «Όλες οι αεροπορικές απειλές αναχαιτίστηκαν εκτός της ισραηλινής επικράτειας», προσθέτει ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωση αυτή. «Καμία παρείσφρηση στο ισραηλινό έδαφος δεν έχει ταυτοποιηθεί».

Η ανακοίνωση αυτή του ισραηλινού στρατού γίνεται καθώς αυξάνεται η ένταση στην περιοχή.

The IAF intercepted a surface-to-surface missile in the area of the Red Sea. This is the first operational interception by the Arrow Aerial Defense System since the beginning of the war.