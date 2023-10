Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: «Χτυπάμε παντού στη Λωρίδα της Γάζας», λένε οι IDF

Mετά την απόρριψη από τον Νετανιάχου των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς που μέχρι στιγμής έχει κοστίσει την ζωή σε πάνω από 9.700 άτομα κι από τις δύο πλευρές, ανάμεσα στους οποίους και πολλά παιδιά.

Επιπλέον σε νεότερες πληροφορίες για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η κυβέρνηση της χώρας προχώρησε μέχρι νεοτέρας στην αναστολή της μεταβίβασης εκατομμυρίων στην Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Δυτική Όχθη, προσάπτοντάς της πως «υποστηρίζει» την επίθεση της Χαμάς. Η ίδια η οργάνωση από την πλευρά της, σύμφωνα με το Reuters, δήλωσε ότι οι μαχητές της χτύπησαν με πολυβόλα και αντιαρματικούς πυραύλους τις ισραηλινές δυνάμεις στη βόρεια και νότια Γάζα νωρίς σήμερα το πρωί, καθώς τα άρματα μάχης και το πεζικό του Ισραήλ επιτέθηκαν στην κύρια πόλη του θύλακα, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση των Παλαιστινίων αμάχων.

Το Ισραήλ έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα. Χθες αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν τον κύριο δρόμο της Γάζας από βορρά προς νότο και επιτέθηκαν στην πόλη της Γάζας από δύο κατευθύνσεις. Στον αντίποδα οι ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα του κυβερνώντος στη Γάζα κινήματος Χαμάς, δήλωσε ότι συγκρούστηκαν νωρίς την Τρίτη με τις ισραηλινές δυνάμεις που «εισέβαλαν στον νότιο άξονα της Γάζας, (μεταξύ άλλων) με πολυβόλα, και στόχευσαν τέσσερα οχήματα με πυραύλους αλ-Γιασίν 105», αναφερόμενοι σε αντιαρματικούς πυραύλους τοπικής παραγωγής.

Οι μαχητές της αλ Κάσαμ διατείνονται πως στόχευσαν επίσης δύο ισραηλινά άρματα μάχης και άλλα οχήματα στη βορειοδυτική Γάζα με τους πυραύλους. Ούτε το Reuters ούτε ο Guardian ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν τις αναφορές για μάχες. Ο στρατός του Ισραήλ δεν είχε κανένα άμεσο σχόλιο.

Σε επιχειρησιακή ενημέρωση πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος των IDF Τζόναθαν Κόνρικους δήλωσε ότι ο στρατός του Ισραήλ «χτυπά σε όλα τα σημεία της Λωρίδας της Γάζας». Το Ισραήλ θα «αυξήσει» την ανθρωπιστική βοήθεια προς τους Παλαιστίνιους στη λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε ο Κόνρικους.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, γενικός επίτροπος της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ (UNRWA), κατηγόρησε το Ισραήλ για «συλλογική τιμωρία» του λαού της Γάζας και δήλωσε ότι το σημερινό σύστημα βοήθειας είναι «προσανατολισμένο να αποτύχει».

Επιπλέον, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΟΗΕ Στέφαν Ντουζάριτς 33 φορτηγά που μετέφεραν νερό, τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες εισήλθαν στη Γάζα μέσω της Ράφα την Κυριακή. Πριν από τον πόλεμο, περίπου 500 φορτηγά που μετέφεραν βοήθεια και άλλα αγαθά εισέρχονταν στη Γάζα καθημερινά.

Παράλληλα με τις εχθροπραξίες που προαναφέρθηκαν, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος εξέφρασε έντονη ανησυχία σήμερα για τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στο οποίο έχουν καταφύγει εκτοπισμένοι για να προστατευθούν από τους βομβαρδισμούς.

Βρίσκονται σε εξέλιξη «συνεχή πλήγματα του πυροβολικού και της αεροπορίας στην περιοχή Τελ αλ Χάουα όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Κουντς», τόνισε η οργάνωση περίθαλψης και βοήθειας μέσω X (του πρώην Twitter). «Το κτίριο τρέμει και οι εκτοπισμένοι άμαχοι και οι ομάδες που εργάζονται έχουν καταληφθεί από φόβο και πανικό», πρόσθεσε.

Continuous artillery and air strikes in Tal-Alhwa area in #Gaza where the Al-Quds Hospital is located. The building is trembling and the displaced civilians and the working crews are experiencing fear and panic. #Gaza_under_bombardment #AlQudsHospital #NotATarget