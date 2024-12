To Ισραήλ επιβεβαιώνει τον βομβαρδισμό του στόλου της Συρίας

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι πραγματοποίησε επιθέσεις κατά του ναυτικού στόλου της Συρίας, με πλάνα που δείχνουν εκτεταμένες ζημιές σε πλοία και τμήματα του λιμανιού της Λατάκιας να έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

Το BBC επιβεβαίωσε την εγκυρότητα των βίντεο, ενώ, σε δήλωση του, υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, είπε ότι οι δυνάμεις του IDF στοχεύουν στη «καταστροφή στρατηγικών δυνατοτήτων που απειλούν το κράτος του Ισραήλ».

Παράλληλα, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (SOHR) με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρει ότι έχει καταγράψει περισσότερα από 310 πλήγματα του Ισραηλινού στρατού στη Συρία από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ την Κυριακή.

Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη φέρονται επίσης να έχουν πραγματοποιήσει εκατοντάδες αεροπορικές επιδρομές σε ολόκληρη τη Συρία, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Δαμασκού.

Αφότου επιβεβαίωσε ότι το Ισραήλ χτυπά στόχους στη Συρία, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κάτζ χαρακτήρισε την επιχείρηση για την καταστροφή του συριακού στόλου μια «μεγάλη επιτυχία».

This was the Syrian 🇸🇾 navy at Latakia port 👇



Israel 🇮🇱 destroyed all of its vessels yesterday. pic.twitter.com/wCWNKRkqne — Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 10, 2024

Εν τω μεταξύ, ο IDF επιβεβαίωσε ότι τα στρατεύματα του επιχειρούν στο συριακό έδαφος πέρα από την αποστρατιωτικοποιημένη «νεκρή ζώνη» μεταξύ της Συρίας και των κατεχόμενων από το Ισραήλ Υψιπέδων του Γκολάν.

Πρόσθεσαν, επίσης, ότι τα πλήγματα έγιναν ώστε να μην πέσουν όπλα «στα χέρια εξτρεμιστών», καθώς η Συρία μεταβαίνει στη μετά-Άσαντ εποχή.

Το SOHR ανέφερε ότι οι περισσότερες από 60 επιθέσεις έπληξαν το Χαλέπι, τη Δαμασκό και τη Χάμα, μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ Δευτέρας (9/12) και Τρίτης (10/12).

Αναφορές για ολική καταστροφή του Συριακού στόλου

Είχαν ως στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις του συριακού στρατού, συμπεριλαμβανομένων αποθεμάτων όπλων, αποθηκών πυρομαχικών, αεροδρομίων, ναυτικών βάσεων και ερευνητικών κέντρων.

Οι πρώτες αναφορές λένε ότι πολλές από τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν δεν υπέστησαν απλώς ζημιές, αλλά καταστράφηκαν ολοσχερώς.

Ο Rami Abdul Rahman, ιδρυτής του SOHR, περιέγραψε τις επιπτώσεις των χτυπημάτων ως καταστροφή «όλων των δυνατοτήτων του συριακού στρατού» και δήλωσε ότι «τα συριακά εδάφη παραβιάζονται».

Από την πλευρά τους, οι Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις αναγνώρισαν ότι τα στρατεύματά τους είχαν εισέλθει σε συριακό έδαφος, αλλά δήλωσαν στο BBC ότι οι αναφορές για τανκς που πλησίαζαν τη Δαμασκό ήταν «ψευδείς».

Ισχυρίστηκαν ότι κάποια στρατεύματα είχαν σταθμεύσει εντός της Περιοχής Διαχωρισμού που συνορεύει με τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν «και στη συνέχεια μερικά επιπλέον σημεία».

Chinese aunty filming Israeli bombing of Latakia port from her home.



She lived in Syria for 15 years pic.twitter.com/bDRyjRrhjW — Carl Zha (@CarlZha) December 10, 2024

Ο IDF έχει εισέλθει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν

Το BBC Verify έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη μια εικόνας ενός στρατιώτη του IDF ο οποίος στέκεται λίγο περισσότερο από μισό χιλιόμετρο πέρα από την αποστρατιωτικοποιημένη νεκρή ζώνη στα Υψίπεδα του Γκολάν, στο εσωτερικό της Συρίας, σε μια πλαγιά κοντά στο χωριό Kwdana.

Τη Δευτέρα, ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες των στρατιωτών του που πέρασαν από τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν στην αποστρατιωτικοποιημένη νεκρή ζώνη στη Συρία, όπου εδρεύουν ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ.

Τα Υψίπεδα του Γκολάν είναι ένα βραχώδες οροπέδιο στη νοτιοδυτική Συρία, περίπου 60 χιλιόμετρα νότια της Δαμασκού. Συνορεύει με τον ποταμό Γιαρμούκ στα νότια και τη Θάλασσα της Γαλιλαίας στα δυτικά. Η λοφώδης γη είναι εύφορη και η περιοχή διαθέτει ζωτικές πηγές νερού που τροφοδοτούν τον ποταμό Ιορδάνη.

Τα Ηνωμένα Έθνη αναγνωρίζουν την περιοχή ως τμήμα της Συρίας. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του Πολέμου των Έξι Ημερών, το 1967, το Ισραήλ κατέλαβε τα Υψίπεδα του Γκολάν. Σήμερα ελέγχει 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα του δυτικού τμήματος της περιοχής. Σχεδόν αμέσως μετά την κατάληψή τους από τον ισραηλινό στρατό, άρχισαν να χτίζονται Ισραηλινοί οικισμών. Σήμερα, περισσότεροι από 30 ισραηλινοί οικισμοί βρίσκονται στην περιοχή, όπου ζουν περισσότεροι από 25.000 Ισραηλινοί.

🇸🇾 Israeli strikes on the port of Latakia and the suburbs of Damascus. This is the new Syria, defenseless and at the whim of Israel. pic.twitter.com/EKZvAVEREO — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 9, 2024

Σχολιάζοντας την κατάληψη συριακών θέσεων στη νεκρή ζώνη από τις δυνάμεις της IDF τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι πρόκειται για μια «προσωρινή αμυντική θέση μέχρι να βρεθεί μια κατάλληλη ρύθμιση».

Ο Νετανιάχου λέει ότι επιθυμεί ειρηνικές σχέσεις με τις νέες δυνάμεις στη Συρία

«Εάν μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις γειτονίας και ειρηνικές σχέσεις με τις νέες δυνάμεις που αναδύονται στη Συρία, αυτή είναι η επιθυμία μας. Αλλά αν δεν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το κράτος του Ισραήλ και τα σύνορα του Ισραήλ», δήλωσε τη Δευτέρα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας καταδίκασε την είσοδο του Ισραήλ στη νεκρή ζώνη, κατηγορώντας το για «κατοχική νοοτροπία» κατά τη διάρκεια μιας «ευαίσθητης περιόδου, όταν αναδύεται η δυνατότητα επίτευξης της ειρήνης και της σταθερότητας που επιθυμεί ο συριακός λαός εδώ και πολλά χρόνια».

Αυτή η νεκρή ζώνη, γνωστή και ως περιοχή διαχωρισμού, δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του Ισραήλ με τη Συρία το 1974 για να κρατήσει τις ισραηλινές και συριακές δυνάμεις χωριστά, μετά την προηγούμενη κατοχή των Υψιπέδων του Γκολάν από το Ισραήλ.

Το Ισραήλ προσάρτησε μονομερώς το Γκολάν το 1981. Η κίνηση αυτή δεν αναγνωρίστηκε διεθνώς, αν και οι ΗΠΑ το έκαναν μονομερώς το 2019.

⚡️The aftermath of yesterday's 🇮🇱Israeli airstrikes on the Syrian port in the city of Latakia pic.twitter.com/ep85wbugrS — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) December 10, 2024

Ερωτηθείς σχετικά με τα χτυπήματα των IDF το βράδυ της Δευτέρας, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε ότι το Ισραήλ ενδιαφέρεται μόνο για την υπεράσπιση των πολιτών του.

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιτιθέμεθα σε στρατηγικά οπλικά συστήματα όπως, για παράδειγμα, τα εναπομείναντα χημικά όπλα ή οι πύραυλοι και οι ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς, προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια εξτρεμιστών», είπε.

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τα χημικά όπλα του Άσαντ

Τη Δευτέρα, το χημικό παρατηρητήριο του ΟΗΕ προειδοποίησε τις αρχές στη Συρία να διασφαλίσουν ότι τα ύποπτα αποθέματα χημικών όπλων είναι ασφαλή.

Δεν είναι γνωστό πόσα χημικά όπλα διαθέτει η Συρία, ούτε που βρίσκονται, αλλά πιστεύεται ότι ο πρώην πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ διατηρούσε σημαντικά αποθέματα.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ έρχονται μετά την κατάληψη της πρωτεύουσας Δαμασκού από τους Σύρους αντάρτες και την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ το Σαββατοκύριακο.

🇸🇾 What remains of the Syrian fleet, burning at anchor in the Port of Latakia.



After the fall of the Assad government, the Israeli Air Force has conducted over 300 strikes across Syria in less than 48 hours. The objective appears to be the destruction of arms depots and… pic.twitter.com/2vWu4IdI0Q — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) December 9, 2024

Δυνάμεις υπό την ηγεσία της ισλαμιστικής αντιπολιτευόμενης ομάδας Hayat Tahrir al-Sham (HTS) εισήλθαν στη Δαμασκό τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, προτού εμφανιστούν στην κρατική τηλεόραση για να δηλώσουν ότι η Συρία είναι πλέον «ελεύθερη».

Με πληροφορίες από BBC

