Ισραήλ: Εκρήξεις σε τρία λεωφορεία σε προάστιο του Τελ Αβίβ

Τρία λεωφορεία εξερράγησαν στο προάστιο Bat Yam του Τελ Αβίβ, με τις αστυνομικές αρχές της πόλης να αναφέρουν ότι το περιστατικό αποτελεί ύποπτη απόπρεια τρομοκρατικής βομβιστικής επίθεσης

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, δεν υπήρξαν θύματα από τις εκρήξεις. Ο δήμος Bat Yam έγραψε ότι «ως εκ θαύματος, τα λεωφορεία έφτασαν στους χώρους στάθμευσης μια στιγμή πριν από την έκρηξη».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Shin Bet, η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας του Ισραήλ, συμμετέχει στην έρευνα για τα αίτια της επίθεσης, ενώ όλα τα λεωφορεία στη μητροπολιτική περιοχή του Τελ Αβίβ έχουν λάβει εντολή να διεξάγουν έρευνες στα οχήματα.

