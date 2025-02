Συνάντηση Νετανιάχου - Ρούμπιο: «Είμαστε σε πλήρη συντονισμό με τον Τραμπ για τη Γάζα, κύρια πηγή αστάθειας το Ιράν»

Ο Αμερικάνος υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνάντησε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ιερουσαλήμ, μία ημέρα μετά την ανταλλαγή τριών ομήρων της Χαμάς που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας με 369 Παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως συμφωνεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου πως το Ιράν είναι «η κύρια πηγή αστάθειας στην περιοχή. Είναι η μεγαλύτερη πηγή αστάθειας στην περιοχή, πίσω από κάθε τρομοκρατική οργάνωση, πίσω από κάθε πράξη βίας, πίσω από κάθε αποσταθεροποιητική δραστηριότητα, πίσω από όλα όσα απειλούν την ειρήνη και τη σταθερότητα για εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στην περιοχή αυτή, είναι το Ιράν. Και με το Ιράν, εννοώ τους αγιατολάδες». Ο Ρούμπιο είπε ακόμη πως δεν μπορεί «να υπάρξει ένα πυρηνικό Ιράν».

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεργάζονται πλήρως στο θέμα της Γάζας, δήλωσε από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τη συνάντησή του με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ που κάλυψε επίσης την εκεχειρία στον Λίβανο. Ευχαριστώντας τον Μάρκο Ρούμπιο για την «αδιαφιλονίκητη υποστήριξη» των ΗΠΑ στην πολιτική του Ισραήλ στη Γάζα, ο Νετανιάχου είπε πως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ μοιράζονται μια κοινή στρατηγική στον παλαιστινιακό θύλακα, όπου έχει τεθεί σε εφαρμογή μια εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική ένοπλη οργάνωση Χαμάς έπειτα από 15 μήνες πολέμου. «Θέλω να διαβεβαιώσω όλους που μας ακούνε τώρα, πως ο πρόεδρος Τραμπ και εγώ εργαζόμαστε σε πλήρη συνεργασία και συντονισμό μεταξύ μας», είπε ο Νετανιάχου.

Το ταξίδι αυτό στη Μέση Ανατολή είναι το πρώτο του Ρούμπιο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του. Ο Ρούμπιο έφθασε στο Τελ Αβίβ χθες βράδυ, την ίδια ημέρα όπου πραγματοποιήθηκε η έκτη, από την αρχή της εκεχειρίας, ανταλλαγή ομήρων με φυλακισμένους. Η συμφωνία εκεχειρίας τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου έπειτα από 15 μήνες καταστροφικού πολέμου στη Γάζα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που ξέσπασε μετά την πρωτοφανή σε έκταση επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has said "President Trump is the greatest friend Israel has ever had in the White House" during a news conference with the US Secretary of State Marco Rubio.



