Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό μετά την εκτόξευση drone με στόχο το σπίτι του Νετανιάχου

Τουλάχιστον δύο αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ έπληξαν τα νότια προάστια της πρωτεύουσας του Λιβάνου, Βηρυτού, σε λιγότερο από μία ώρα αφότου ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή εκκένωσης.

Πλάνα δείχνουν σύννεφα μαύρου και γκρι καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τμήματα της νότιας Βηρυτού. «Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νότιου προαστίου (σ.σ της Νταχίγιε που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ), ειδικά εκείνους στη... γειτονιά Haret Hreik: Βρίσκεστε κοντά σε εγκαταστάσεις και συμφέροντα που ανήκουν στη Χεζμπολάχ, εναντίον των οποίων ο IDF θα επιχειρήσει στο εγγύς μέλλον», έγραψε στρατιωτικός εκπρόσωπος στο Χ.

Οι νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Βηρυτό έρχονται μετά την εκτόξευση drone με στόχο την κατοικία του Iσραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη βόρεια ισραηλινή πόλη της Καισάρειας.

The moment the second #Israel’i air strike hit #Beirut just now. The force is so great that the ground under the camera shakes several miles away. These weapons are designed to level entire buildings to the ground. pic.twitter.com/OzOF5MBmxj