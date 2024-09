Το Ισραήλ βομβαρδίζει ακατάπαυστα τον Λίβανο - «Ο πόλεμός μας δεν είναι μαζί σας» λέει ο Νετανιάχου

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει ακατάπαυστα τον Λίβανο, με τη διεθνή κοινότητα να έχει στραμμένο το βλέμμα τις στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, υπό τον φόβο γενικότερης ανάφλεξης όλης της περιοχής.

Μετά τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ο Λίβανος έχει πλέον μετατραπεί σε «ενεργό μέτωπο», σημείωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί, κάνοντας λόγο για «τριπλή τραγωδία», μιλώντας στο AFP. Σημειώνεται πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα στις 18:00 (ώρα Νέας Υόρκης· στη 01:00 αύριο Πέμπτη ώρα Ελλάδας), λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης.

Χιλιάδες πολίτες του Λιβάνου, έχουν εγκαταλείψει και συνεχίζουν να εγκαταλείπουν τη χώρα προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να σωθούν από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς, την ώρα που το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί «εκτεταμένα πλήγματα» κατά στόχων της Χεζμπολάχ, μεταξύ άλλων στα νότια προάστια της Βηρυτού. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποσχέθηκε να συνεχίσει την επίθεση κατά της Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι ο ηγέτης της οργάνωσης, Χασάν Νασράλα, οδηγεί τον Λίβανο «στο χείλος της αβύσσου», ενώ οι παγκόσμιοι ηγέτες που συναντώνται στην 79η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη ζήτησαν την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή εκατοντάδων ανθρώπων τα τελευταία εικοσιτετράωρα.

«Λέω στο λαό του Λιβάνου: Ο πόλεμός μας δεν είναι μαζί σας. Ο πόλεμός μας είναι με τη Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Νετανιάχου το απόγευμα της Τρίτης, μιλώντας σε μια βάση της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών. «Σας είπα χθες να εκκενώσετε τα σπίτια στα οποία υπάρχει ένας πύραυλος στο σαλόνι και μια ρουκέτα στο γκαράζ. Όποιος (σ.σ. δεν το κάνει) δεν θα έχει πλέον σπίτι» δήλωσε ο Νετανιάχου.

Το νέο χτύπημα στη Νταχίε, το προπύργιο της Χεζμπολάχ στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, ήταν χαρακτηριστικό εκείνων που έχουν ως στόχο ηγέτες της οργάνωσης τους τελευταίους μήνες. Ένας πύραυλος έπληξε τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη συνοικία Γκομπίρι, με τις εικόνες από το χτύπημα να δείχνουν μια καταρρέουσα στέγη με ένα μεγάλο σύννεφο καπνού να βγαίνει από αυτήν.

