«Δεν θέλουμε χερσαία εισβολή», λέει το Ισραήλ την ώρα που οι νεκροί στον Λίβανο ξεπέρασαν τους 560

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, δήλωσε ότι η χώρα του είναι ανοιχτή σε ιδέες για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο.

«Την ώρα που μιλάμε υπάρχουν σημαντικές δυνάμεις που προσπαθούν να βρουν ιδέες και είμαστε ανοιχτόμυαλοι για αυτό», είπε στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters. Δεν επιθυμούμε να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή οπουδήποτε... Προτιμούμε μια διπλωματική λύση», είπε.

Το Ισραήλ προσπαθεί η τρέχουσα στρατιωτική του εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη, δήλωσε ο ισραηλινός επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος, αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι. Πρόσθεσε όμως όταν απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους πριν από λίγες στιγμές ότι το Ισραήλ είναι επίσης προετοιμασμένο ότι η επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί χρόνο.

DF Spox. RAdm. Daniel Hagari Spokesperson: “We are striving for the campaign to be short, but we must be prepared for it to take longer.” pic.twitter.com/B1sCpoiZdx